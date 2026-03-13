তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান, গ্রেফতার ৫৭

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৩ মার্চ ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৭,আদাবরে ৯, শেরেবাংলা নগরে ৫,তেজগাঁও থানা ১২ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. সাইফুল ইসলাম (১৯), মো. রাজিব হাওলাদার (২৬), সাদ্দাম হোসেন (২৮), মো. জাহিদ (৩২), মো. সোহাগ (২৩), মো. শাহীন (২৯),মো. শুভন (২১), মো. ইমরান হোসেন শাওন (৩০), মো. নয়ন( বয়স উল্লেখ নাই),
মো. বাপ্পি খাকী (২০), মো. রাসেল (২৮),
মো. সাইফুল ইসলাম (১৯), মো. সজিব (২৮),
মো. রাশেদুল ইসলাম (১৯), মো. ইব্রাহিম খলিল সোহান (১৯), মো. জাহিদুল ইসলাম (২১) ও মো. দিগন্ত (২৪)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জিসান ( ২৩),মো. জাফর ইকবাল( ২৯), মো. রিয়াদ( ১৯), মো. মাহফুজ হোসেন( ২০), মো. শহিদুল ইসলাম রানা( ১৮),
ইয়ামিন ওরফে রায় স্টার পিচ্চি মোরাদ ( ১৯),মো. মুন্নাফ( ৩২),মো. বিজয় ( ৩২) ও
মো. শাওন ( ২১)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মেহেদী হাসান (২৮),মো. নুর আলম (৪৬), মাহাদি ইসলাম (২০), মো. আব্দুল (২৮) ও মো. রাকিবুল হাসান (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মোঃ মানিক (৩৮), মো সালাউদ্দিন (৩১),
মো. মহসিন (৪২), মো. শাহিদুল (২২), মো. পারভেজ (২৭), মো. তরিকুল ইসলাম (২২),
মো. দ্বীন ইসলাম (২০), মো. নাসির ফকির আকাশ (২১), মো. রনি (২৫), মো. জিহাদ হোসেন ইকবাল (২৪), রবিন আহমেদ (১৬) ও মো.আরাফাত (৩০)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. কুদ্দুছ মিয়া (৫০),
মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন( বয়স উল্লেখ নাই),
মামুন (১৮), মোসা. খাদিজা( বয়স উল্লেখ নাই),মনিন্দ্র চন্দ্র শীল (ইউর চয়েজ হেয়ারকাটিং সেলুন),আলমগীর (২৬) ও মো. সুমন মিয়া (৩৮)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মোহন (৩৯), মো. মমিনুল ইসলাম (৩২), মো. সিপন মিয়া (২৫), মো. সবুজ হোসেন (২৭), মো. সুজন (২৩), শহিদুল ইসলাম (২৫) ও আকাশ মো. সাইদুর রহমান (৩১)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
Leave a Reply