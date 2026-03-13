শুক্রবার, ১৩ মার্চ ২০২৬, ১১:১২ অপরাহ্ন
একুশে বইমেলায় ফায়ার সার্ভিসের লিফলেট বিতরণ, আইনমন্ত্রী ও শিল্পীর প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা
আপডেট : শুক্রবার, ১৩ মার্চ, ২০২৬



অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বাড়াতে অমর একুশে বইমেলায় লিফলেট বিতরণ করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) বিকাল সাড়ে ৩ টায় থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে মেলায় আসা দর্শনার্থীদের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়া হয়।

লিফলেট বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, যিনি আনন্দের সঙ্গে লিফলেট গ্রহণ করেন। এছাড়া জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আসিফ আকবর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। উভয়েই ফায়ার সার্ভিসের সচেতনতামূলক এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর মহাপরিচালক মুহাম্মদ জাহেদ কামাল-এর নির্দেশে বইমেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বাংলা একাডেমির স্টলগুলোতে অগ্নিকাণ্ডে করণীয় বিষয়ক লিফলেট বিতরণ করা হয়। মিডিয়া সেলের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এ কার্যক্রম তদারকি করেন।

মেলায় ফায়ার সার্ভিসের হটলাইন নম্বর ১০২ প্রচার করা হয়। একজন দর্শনার্থী পরীক্ষামূলকভাবে ফোন দিয়ে জানান, “প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো সাড়া আসবে না, কিন্তু ফোন করার পর তা ভুল প্রমাণিত হলো। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।”

বইমেলায় ফায়ার সার্ভিসের স্টলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক বই ও লিফলেট রাখা হয়েছে। মহাপরিচালকের নির্দেশে প্রতি শুক্রবার শিশুদের জন্য বিনামূল্যে অগ্নি, ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে করণীয় বিষয়ক নির্দেশনা বিতরণ ও ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ব্যবহার শেখানো হয়। এই কার্যক্রম মেলার শেষ দিন পর্যন্ত চলবে।


