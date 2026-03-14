সিরাজগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের ইফতার মাহফিল

সিরাজগঞ্জে রমজানের বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় শহরের চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ হলরুমে এ আয়োজন করা হয়।
সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান বাচ্চুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক কামরুল ইসলাম, পৌর প্রশাসক শাহাদাত হুসেইন, চেম্বারের সহ-সভাপতি ভিপি অমরকৃষ্ণ দাস, চেম্বার পরিচালক তানভীল মাহমুদ পলাশসহ বিভিন্ন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রধানরা।
এ সময় বক্তারা রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন। ঈদে যেন সবাই নির্বিঘ্নে যাতায়াত ও স্বজনদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারেন সেজন্য সবাইকে সচেতন ও সহযোগিতামূলক হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলাকে আরও সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধ করতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা কামনা করা হয়।
আলোচনা শেষে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
