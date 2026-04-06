সোমবার, ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১১:২২ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ
ট্রাম্পের হুমকির পর তেলের দর ১১০ ডলারের উপরে হরমুজ কি একেবারেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ইরানের বার্তায় কাঁপছে বিশ্ব নাফ নদে ভাসমান রোহিঙ্গার মরদেহ উদ্ধার বসুন্ধরা কিংস ফুটবল একাডেমির সাফল্য ট্রাম্পের দ্বিমুখী বার্তা : সবকিছু ’ধ্বংস’ করার হুমকি ‘মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ব’—টানা ম্যাচ নিয়ে টার্নারের রসিকতা হোয়াইট হাউসের কাছে এলোপাতাড়ি গুলি, তদন্তে সিক্রেট সার্ভিস ভালো কাজের শুভ সূচনা ও সমাপ্তি যেভাবে হয় ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনা: অ্যাক্সিওস মার্চে মূল্যস্ফীতি কমে ৮.৭১ শতাংশ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনা: অ্যাক্সিওস

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও আঞ্চলিক কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী দেশ সম্ভাব্য ৪৫ দিনের একটি যুদ্ধবিরতির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করছে। এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের স্থায়ী অবসানের পথ তৈরি করতে পারে।

গতকাল রবিবার এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন অনলাইন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস।

যুদ্ধবিরতির শর্ত নিয়ে আলোচনার বিষয়ে জানাশোনা আছে—যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও আঞ্চলিক চারটি সূত্রের বরাত দিয়ে অ্যাক্সিওস এই খবর দিয়েছে।

তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রতিবেদনটি যাচাই করতে পারেনি।

সূত্র: রয়টার্স


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech