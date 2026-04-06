ইরানের আরেক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে হামলা

আপডেট : সোমবার, ৬ এপ্রিল, ২০২৬
-ফাইল ছবি

ইরানের আরেকটি পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মারভদাশত পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে শত্রুরা।

ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, হামলার পর পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

মারভদাশত কাউন্টি গভর্নরের অফিসের বরাত দিয়ে আধা-সরকারি তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, এই হামলায় উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষতি হয়নি।

এর আগে ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে সাউথ পার্স পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্টে হামলা চালায় ইসরায়েল। সূত্র: বিবিসি


