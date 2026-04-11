শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬, ০১:৩৫ অপরাহ্ন
চাঁদে মিশন শেষে পৃথিবীতে ফিরলেন আর্টেমিসের চার নভোচারী

আপডেট : শনিবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি।

মহাকাশ গবেষণায় নতুন ইতিহাস গড়েছে নাসার আর্টেমিস-II মিশন। ৫০ বছরেরও বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো মানুষকে চাঁদের চারপাশে ঘুরিয়ে এনে সফলভাবে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

স্থানীয় সময় শুক্রবার (স্থানীয় সময়) প্রশান্ত মহাসাগরে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের কাছে নিরাপদে অবতরণ করেন চার নভোচারী। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উচ্চগতির পুনঃপ্রবেশের পর প্যারাশুটের মাধ্যমে তাদের অবতরণ সম্পন্ন হয়। অবতরণের পর উদ্ধারকারী দল দ্রুত তাদের সংগ্রহ করে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক এই অভিযানে অংশ নেন রেইড ওয়াইজম্যান, ভিক্টর গ্লোভার ক্রিস্টিয়ানা কোচ এবং জেরিমি হ্যানসেন। তারা ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ১০ দিনের যাত্রায় মহাকাশে পাড়ি জমান। মিশন চলাকালে নভোচারীরা চাঁদের অদৃশ্য পাশ দিয়ে প্রদক্ষিণ করেন। এটি যা ১৯৭২ সালের অ্যাপোলো-১৭-এর পর প্রথম মানবচালিত চন্দ্র অভিযান। এই যাত্রায় তারা মানব ইতিহাসে সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করেন।

এই মিশন ভবিষ্যতের চন্দ্রাভিযানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আর্টেমিস-IV-এর মতো মিশনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ওরিয়ন ক্যাপসুলের হিট শিল্ড, ন্যাভিগেশন এবং লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে ফেরার সময় তীব্র তাপের কারণে স্বল্প সময়ের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটি মহাকাশযাত্রার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং মুহূর্তগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মিশন ভবিষ্যতের চাঁদে অবতরণ কর্মসূচির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আর্টেমিস IV মিশনের মতো ভবিষ্যৎ মিশনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি যাচাই করা হয়েছে। এই অভিযানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডও গড়া হয়েছে। ভিক্টর গ্লোভার চাঁদ প্রদক্ষিণকারী প্রথম বর্ণবাদী ব্যক্তি, ক্রিস্টিনা কখ প্রথম নারী এবং জেরেমি হ্যানসেন প্রথম অ-আমেরিকান হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মিশনের সময় নভোচারীরা চাঁদের পৃষ্ঠের বিশদ বর্ণনা দেন এবং সূর্যগ্রহণসহ বিভিন্ন মহাজাগতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। মিশন কমান্ডার রিড উইজম্যান বলেন, আমরা আশা করি, এই যাত্রা পৃথিবীর মানুষকে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও থামিয়ে দেবে এবং মনে করিয়ে দেবে আমাদের এই গ্রহটি কতটা সুন্দর ও বিশেষ।

বর্তমানে নভোচারীরা চিকিৎসা পরীক্ষা শেষে শিগগিরই হিউস্টনের জনসন স্পেস সেন্টারে ফিরে যাবেন। মিশন কমান্ডার রিড ওয়াইজম্যান বলেন, আমরা চেয়েছিলাম পৃথিবীর মানুষ যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে এই সুন্দর গ্রহটিকে নতুনভাবে উপলব্ধি করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহাকাশ থেকে তারা পৃথিবীর অনন্য সৌন্দর্য, সূর্যগ্রহণ এবং উল্কাপাতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পর নভোচারীরা এখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে টেক্সাসের জনসন স্পেস সেন্টারে ফিরবেন।-আল-জাজিরা


এই বিভাগের আরও খবর

যুদ্ধবিরতির মাঝেই নতুন করে ইরানে ‘অত্যাধুনিক অস্ত্র’ পাঠাচ্ছে চীন

ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না: ট্রাম্প

হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের অনুমতি না পেয়ে শারজাহে ফিরছে বাংলাদেশি জাহাজ

লেবাননে হামলা বন্ধ না হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠক নয় : ইরান

ইরানি হামলায় পিছু হটতে বাধ্য হলো মার্কিন উভচর যুদ্ধজাহাজ

ইরানের আরেক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে হামলা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

