রবিবার, ১২ এপ্রিল ২০২৬
গুলশানে বিপুল জাল টাকাসহ গ্রেফতার ৩, প্রাইভেটকার জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬

রাজধানীর গুলশানে বিপুল পরিমাণ জাল টাকাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকালে আসামিদের ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন–আবু হানিফ পালোয়ান,রেজাউল শেখ ও আব্দুল্লাহ মজুমদার আশিক।

রবিবার(১১ এপ্রিল) বিকালে গুলশান থানা পুলিশের একটি দল অভিযানটি পরিচালনা করে।

একইদিন সন্ধ্যায় গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দাউদ হোসেন গ্রেফতারের তথ্য নিশ্চিত করেন।

দাউদ হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বিকালে গুলশান দুই নম্বর এলাকায় একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় একটি সাদা রংয়ের প্রাইভেট কারের ভিতর থেকে আবু হানিফ পালোয়ান, রেজাউল শেখ ও আব্দুল্লাহ মজুমদার আশিককে আটক করা হয়। এসময় তাদের তল্লাশি করে তাদের হেফাজতে থাকা একটি বাজার করা ব্যাগের মধ্যে থেকে ১ হাজার টাকার ৫০ বান্ডেল জালনোট উদ্ধার করা হয়। এ সময় জালটাকা পরিবহনে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি ও জব্দকৃত টাকার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।


এই বিভাগের আরও খবর

তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় অপরাধ দমনে সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ৬০

সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে কোস্ট গার্ডের জিরো টলারেন্স

শ্যালিকাকে ধর্ষণ, ছাত্রদল নেতা বহিষ্কার

বগুড়ার শেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ৩০-৩৫ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি, পুড়েছে ৭টি কক্ষ

সিরাজগঞ্জে হামের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে এক শিশুর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে অবৈধ জ্বালানি মজুদবিরোধী অভিযান জোরদার, বিপুল তেল জব্দ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

