বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল ২০২৬
সর্বশেষ
অবৈধভাবে মজুদ ১২০০ লিটার পেট্রোলসহ তিনজন গ্রেফতার সাগরে ৫৮ দিনের মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা শুরু: ভোলায় বিপাকে জেলেরা আজকের স্বর্ণের দাম হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলে সুখবর দিলো ইরান শিক্ষানুরাগী সৈয়দা রাহেলা বেগমের মৃত্যুবার্ষিকী কাল সংসদে মোবাইলে কথা না বলা ও ছবি না তোলার আহ্বান চিফ হুইপের ইসরায়েলের ৩৯ লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর গরমে স্বস্তি পেতে কী খাবেন, কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা পদক হস্তান্তর করবেন আজ বিশ্বের অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যে তেল-গ্যাস বেশি কেন?
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলের ৩৯ লক্ষ্যবস্তুতে হামলার দাবি হিজবুল্লাহর

আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৬

গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে মোট ৩৯টি সামরিক অভিযান চালানোর দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।

গোষ্ঠীটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইসরায়েলি বসতি, সেনাসমাবেশ, সামরিক যানবাহন এবং দক্ষিণ সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হয়েছে।

একই সঙ্গে উত্তর ইসরায়েলের নির্দিষ্ট কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতেও বড় ধরনের আক্রমণ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা। তবে হিজবুল্লাহর এই দাবির বিষয়েইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, সীমান্ত এলাকায় চলমান উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেই হিজবুল্লাহর পক্ষ থেকে এই বড় আকারের সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech