মসজিদের ৫ম তলার নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

রাজধানীর পল্লবীর রূপনগর আবাসিক এলাকার টিনসেড ১৫ নম্বর রোডে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার ৫ম তলার নির্মাণকাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) বাদ জুমা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মসজিদ ও মাদ্রাসার ৫ম তলার নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব আমিনুল হক।
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে মসজিদ ও মাদ্রাসার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ও সুপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
তিনি আরও বলেন, সমাজে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ধরনের উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এলাকার মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।
এ সময় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটির সদস্য, মুসল্লি এবং এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে নির্মাণকাজের সফলতা কামনা করা হয়।
