শনিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ০৮:৩৪ অপরাহ্ন
হরমুজ ইস্যুতে টানাপোড়েন: তেলের দামে বড় পতন, আবারও ঊর্ধ্বগতির শঙ্কা

আপডেট : শনিবার, ১৮ এপ্রিল, ২০২৬

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। হরমুজ প্রণালি সাময়িকভাবে উন্মুক্ত রাখার ঘোষণা এবং যুদ্ধবিরতি ঘিরে ইতিবাচক সংকেতের জেরে এ পতন ঘটে।

শুক্রবার লেনদেনে আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ৯ শতাংশের বেশি কমে ব্যারেলপ্রতি ৯০ দশমিক ৩৮ ডলারে নেমে আসে, যা গত ১০ মার্চের পর সর্বনিম্ন।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি জানান, লেবানন-ইসরায়েল ১০ দিনের যুদ্ধবিরতির সময় প্রণালিটি ‘সম্পূর্ণ খোলা’ থাকবে। এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, নৌপথটি ‘পূর্ণ চলাচলের জন্য প্রস্তুত’।

তবে তিনি একই সঙ্গে ইরানি বন্দরের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ বহাল থাকার কথাও জানান।

তবে শনিবার অবস্থান আংশিক পরিবর্তন করে তেহরান জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালিতে চলাচলে সীমাবদ্ধতা বজায় থাকবে। এতে বাজারে আবারও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। ফলে যেকোনো বাধা সরবরাহ সংকট তৈরি করে তেলের দাম দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে বলে বিশ্লেষকদের আশঙ্কা।

এদিকে, যুদ্ধবিরতির সময়সীমা (২২ এপ্রিল) ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, জাহাজ ট্র্যাকিং প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য অনুযায়ী, শনিবার হরমুজে জাহাজ চলাচল কিছুটা বেড়েছে। যদিও
যুদ্ধের আগে যে স্বাভাবিক গতি ছিল, তার তুলনায় এখনো অনেক কম।

বিশ্লেষকদের মতে, পরিস্থিতি যেকোনো সময় বদলে যেতে পারে। ফলে তেলের বাজারে অস্থিরতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

সূত্র: আল জাজিরা


এই বিভাগের আরও খবর

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বায়োপ্লান্টে বিস্ফোরণ, দুই শ্রমিক দগ্ধ

পিরোজপুরে আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি ও সম্পাদকসহ সাত পদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত আইনজীবীরা জয়ী

সিরাজগঞ্জে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে অস্বচ্ছল নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ

পাঁচ জেলায় বজ্রপাতে একদিনেই ১১ জনের মৃত্যু

ছেলে সন্তানের বাবা হলেন রশিদ খান

যুক্তরাষ্ট্রে যেসব কারণে বাতিল হতে পারে শিক্ষার্থী ভিসা

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

