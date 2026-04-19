রবিবার, ১৯ এপ্রিল ২০২৬
আদালতের রায় মেনে পুনর্বহালের দাবি চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যদের

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২৬





বিগত সরকারের সময় তুচ্ছ কারণ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতামত প্রকাশের জেরে চাকরি হারিয়েছেন সাড়ে ৩০০ জনের চাকরি থেকে অব্যহতি দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যরা।

পরবর্তীতে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুনালের রায়ে ১৩০ থেকে ১৫০ জন চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যকে স্বপদে বহাল করা হলেও বাকিদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে কোন উদ্যোগ নেই বলে জানান চাকরিচ্যুত সাব-ইন্সপেক্টর জাকারিয়া মোস্তফা। অবিলম্বে আদালতের রায় মেনে নিয়ে চাকরিচ্যুত বাকী পুলিশ সদস্যদের পুনর্বহালের দাবি জানান তিনি।

রবিবার (১৯ এপ্রিল) সকালে রাজধানীর পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই দাবি জানানো হয়।

জাকারিয়া মোস্তফা বলেন, আমরা আদালতে ন্যায়বিচার পেয়েছি। কিন্তু পুলিশ সদর দপ্তর সেই রায় কার্যকর না করে আবার উচ্চ আদালতে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য বা স্ট্যাটাস দেওয়ার মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। “এ ধরনের কারণে চাকরি চলে যাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল (জজ কোর্ট সমমান) ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইবুনাল (হাইকোর্ট সমমান) আমাদের পক্ষে রায় দিলেও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। বরং ‘সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল’ (সিপিএল) করে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে ৭ থেকে ১০ বছর সময় লেগে যায়। এই দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এতো সময়ের অপেক্ষায় থেকে আমাদের অনেকে হয়তো বেঁচেও থাকবে না।

তিনি আরও বলেন, এর আগে একই ধরনের রায়ের ভিত্তিতে অন্তত ১৩০ থেকে ১৫০ জন পুলিশ সদস্যকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে একই সুযোগ থেকে আমাদের চাকরিচ্যুত আরও কয়েক শো পুলিশ সদস্যকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

আমাদের সবার ক্ষেত্রেই একই ধরনের রায় রয়েছে। তাই বৈষম্য না করে রায়ের আলোকে আমাদের পুনর্বহাল করা উচিত জানিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আদালতের রায় বাস্তবায়ন করে আমাদের চাকরিতে ফিরিয়ে নেওয়া হোক।


এই বিভাগের আরও খবর

আনসার-ভিডিপি মহাপরিচালকের সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নারায়ণগঞ্জে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া ভারতীয় এনার্জি ড্রিংকস জব্দ,আটক ১

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৫৪

তুরাগে অটোরিকশাচালক সাইফুল হত্যার রহস্য উদঘাটন: প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ২

গুলশানে ১২ বছরের কিশোরকে যৌন নির্যাতন, অধ্যাপক মঈনুদ্দিন গ্রেফতার

মিরপুরে ১০৭ বছরের পুরোনো গাবতলী মাঠ দখলমুক্ত করার ঘোষণা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

আনসার-ভিডিপি মহাপরিচালকের সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নারায়ণগঞ্জে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া ভারতীয় এনার্জি ড্রিংকস জব্দ,আটক ১

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৫৪

তুরাগে অটোরিকশাচালক সাইফুল হত্যার রহস্য উদঘাটন: প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ২

গুলশানে ১২ বছরের কিশোরকে যৌন নির্যাতন, অধ্যাপক মঈনুদ্দিন গ্রেফতার

আদালতের রায় মেনে পুনর্বহালের দাবি চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যদের

মিরপুরে ১০৭ বছরের পুরোনো গাবতলী মাঠ দখলমুক্ত করার ঘোষণা ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

যাত্রাবাড়ীতে ৯ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে তামাক আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক লাখ টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জে ২ দিনব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা মেলার উদ্বোধন

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

