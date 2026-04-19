তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৫৪

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (১৯ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৪ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৬,আদাবরে ৫, শেরেবাংলা নগরে ৭,তেজগাঁও থানা ২ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৪ ও হাতিরঝিল থানায় ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. গোলাম মোস্তগীর তিতাস (৪৫),
মমিনুল ইসলাম মিঠু (৩৩), মো. সাগর (২৫),
মো. পান্না প্রধান (৩২), মো. শাহীন (৩৪), মো. ইমরান ফকির (বয়স উল্লেখ নাই),মো. রুবেল হোসেন (বয়স উল্লেখ নাই),মো. হেলাল (৩৭),
রুবেল (২৭),মো. তাহমিদুল ইসলাম (৪০),মো. আমজাদ হোসেন (৪০),মো. হেলাল গাজী (৩০),মো. কাজিমুদ্দিন কাজল (৩৫),মো. হযরত আলী (৩০),মো. মিলন (২৫) ও মো. আকাশ মিয়া (২৪)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. তারেক শরীফ (২৫),মো. সজিব(বয়স উল্লেখ নাই),মো. হৃদয় তানভীর (২৩),মো. সাজু মিয়া (৩৬) ও মো. আলমগীর (৪০)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. নয়ন (২০),
আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৯), মোছা. রতনা (৩৫),মোছা. জেরিন (৩৫),মোছা. কুলসুম (৩০),মোছা. অছিয়া (৪০) ও মো. আবুল হাসনাত রিয়াত (১৮)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. হোসেন প্রঃ শাকিল (২৫) ও মো. মিলন (৩৪)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ইমরান হোসেন মারুফ (২২), মো. রবিউল মিয়া (২২),মো. আশিকুর রহমান (৩০) ও মোছা. মালা বেগম (৩৬)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-শাকিল (২০),রাকিবুল হাসান রাকিব (২৬),রোমান খাঁন (২০),স্বপন ব্যাপারী (৩০),
মো. জাহাঙ্গীর হোসেন (৪৫),মো. নঞ্জু (৩৫),
মো. শহিদুল ইসলাম (২২),মো. রাব্বি (২১), মো. সজল হাওলাদার (২২),খায়রুল আলম মিলন (২৫),ইয়াছিন (২১),আরব শাহী আরমান (২৩),মো. শাহিন (১৮),মো. রাসেল ইসলাম (বয়স উল্লেখ নাই),মো. রুবেল ইসলাম (৩১),মো. আহাদ (১৮),মো. জোবায়ের ইসলাম (২১),মো. কালু বেপারী (৪০), মো. রফিকুল ইসলাম (৪২) ও মনির হোসেন দিদার (৩৮)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
Leave a Reply