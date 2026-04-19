আনসার-ভিডিপি মহাপরিচালকের সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন-এর সঙ্গে আজ রবিবার (১৯ এপ্রিল) সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ।
সাক্ষাৎকালে আনসার ও ভিডিপির সার্বিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাহিনীর আধুনিকায়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন মহাপরিচালক। তিনি বলেন, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত আনসার সদস্যরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
এ সময় মন্ত্রী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আনসার ভিডিপি সদস্যদের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বাহিনীর অবদানকে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন।
সাক্ষাতে সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোতায়েনকৃত প্রায় ৩৪০০ অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের বেতন-ভাতা পরিশোধ, হাসপাতালভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং সংশ্লিষ্ট সেবার বিষয়েও আলোচনা হয়।
এছাড়া “উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সম্মেলন-২০২৬”-এর প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সশস্ত্র আনসার সদস্য নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।
মন্ত্রী এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, এতে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা জোরদার হবে এবং সেবার মান আরও উন্নত হবে।
সাক্ষাৎ শেষে উভয় পক্ষই আধুনিক ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
