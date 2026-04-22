তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬০

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬০ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
সোমবার (২০ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬০ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৭,আদাবরে ৫, শেরেবাংলা নগরে ৪,তেজগাঁও থানা ৫ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ১২ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. তৌসিফ আহম্মেদ (২৫),তানজিল হাসান (২৪),এরফানুর রহমান (৩২),মো. আইয়ুব আলী( বয়স উল্লেখ নাই), মো. তানভীর আহমেদ তুষার (২৫),মো. ইমরান (২২),মো. ইয়ামিন রাজি (২১),মো. রাসেল (২৪),মো. রাসেল (২১),মো. বাদশা ফয়সাল (৪৪),মো. রানা (৩৪),মো. শাকিল (২২),মো. ইমন হোসেন (২৪),মো. সাকিল পন্ডিত (২৩), মো. আরজু মিয়া (২৬),চান মিয়া (৩২),সিয়াম হাওলাদার (২২),মো. আল-শাহরিয়ার অন্ত (২০),শান্ত চৌধুরী (৩২),মো. শুভ (২৫), আশরাফুল ইসলাম (২৪),মো. ইমরান হোসেন (২৩),মো. সানিম (২৫),মো. খন্দকার শুভ (২২),মো. শিপন (১৯),মো. জিসান (২৬) ও মো. জাকির হোসেন (৪০)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. নাছির ওরফে ইয়াছিন (২৫), মো. আনোয়ার হোসেন বুলবুল (৩৮), মো. নয়ন (২৭) মো. আনিছ (৩৬) ও
মো. সুমন (২৫)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. আল আমিন (১৯), মো. রাকিবুল ইসলাম (২৩),মো. জয়নাল আবেদীন (২২) ও মো. আকাশ (২০)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. শিপন মিয়া (২০),আলমগীর হোসেন (২৯), সবুজ খান (২৫),আবির হোসেন (৩৩) ও মো. মানিক (৩৩)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সানিম শেখ (২৩), মো. শ্রাবণ (২০),মো. ফয়সাল (২৬),মো. হিমেল হোসেন (২৯),মো. অন্তর মিয়া (২৫),
মো. জীবন (২৪), মো. হাসান (২৭),মো. আল আমিন (২২), মো. তানভীর (২০), মো. মামুন (২৩),মো. শুভ (২৩) ও মোসা. জুলেখা খাতুন (৩০)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-এসএম মিকাইল (৩৫),মো. শাহীন (৫৯), মো. নুর আলম (৫৪),মো. মুন্না (১৯),মো. হানিফ (২৫), আতিক হাসান (২৪) ও মো. ইমরান হোসেন (২৯)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
Leave a Reply