বুধবার, ২২ এপ্রিল ২০২৬, ০৬:৩৯ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
বিদ্যুৎ সংকটে এনায়েতপুরে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় ৪ দিন বন্ধ ঘোষণা আওয়ামী দোসর হয়েও নিয়মবহির্ভূত ভাবে ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ,নগ্ন ভিডিও ধারণ করে চাঁদাবাজি: গ্রেফতার ১ মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন নিয়ে সমালোচনার ঝড় ইরানের ড্রোন যেভাবে বিশ্বে ক্ষমতার ধারণা বদলে দিয়েছে লাশ চুরির ভয়ে সন্তানের কবর পাহারা দিচ্ছেন বাবা সিরাজগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের মাঝে বিএনপি নেতার পানি ও বিস্কুট বিতরণ গোপালগঞ্জে ৩ অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ করল পরিবেশ অধিদফতর মানবিক বিবেচনায় সেই যুব মহিলা লীগ নেত্রীর জামিন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

আওয়ামী দোসর হয়েও নিয়মবহির্ভূত ভাবে ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৬


সম্প্রতি ঢাকা ওয়াসার দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে ডিএমডির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । জনাব মোঃ আজিজুল হক কে ডিএমডি আরপিএন্ডডি। যার অবস্থান সিনিয়রিটির তালিকায় ১৫তম । ঢাকা ওয়াসা তে ২০০০ ব্যাচের মোট আটজন ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে তার অবস্থান পঞ্চম। অথচ তিনি আওয়ামী সরকারের এবং তাকসিমের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ আমলে অনৈতিক অনেক সুযোগ সুবিধা নিতে থাকেন।

ঐ ব্যাচে সবার আগে তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীতে প্রমোশন পান । আওয়ামী সুবিধাবাদী ও তাকসিমের ঘনিষ্ঠ লোক হওয়ার কারণে তিনি সবসময় ডাবল পোস্টিং উপভোগ করেছেন । ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে তাকে ৮১৫০ কোটি টাকার ঢাকা এনভারমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্ব দেয়া হয়। ইহা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় পাঠানো হলে ছাত্রদলের ছেলে হিসাবে তাকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয় নাই ।

তখন তাকসিম বলতেন তিনি আগে ছাত্রদল করতেন বর্তমানে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। সুতরাং তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োগ নেওয়ার দেওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে তাকে এই প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক সহ এক্সপান্ডেড ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই রেসিলিয়েন্স প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় । আওয়ামীলীগ ও তাকসিমের প্রশংসায় তার সময় কাটত। ৫ ই আগস্ট এর পর তাকসিমকে ওয়াসা ভবনে ঢুকানোর জন্য প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি ।এজন্য দুটি জুম মিটিং আয়োজন করা হয় এবং তাকসিনকে সমস্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। পরবর্তীতে কর্মচারীদের বাধার মুখে তিনি তা পারেন নাই।

অপরজনের নাম হলো মির্জা গোলাম কিবরিয়া ২০০০ ব্যাচে তার অবস্থান ষষ্ঠ সিনিয়রিটির তালিকায় তার অবস্থান ১৬ তম। তাকে ডিএমডি ও এন্ড এম এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মির্জা গোলাম কিবরিয়া বিগত ১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে ওতপোত ভাবে জড়িত। আওয়ামী লীগের সকল কর্মকান্ডে তিনি সবসময় অংশগ্রহণ করতেন । ৫ই আগস্ট এভর পর তিনি নিজে বিএনপির লোক হিসাবে পরিচয় প্রদানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

বিদ্যুৎ সংকটে এনায়েতপুরে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় ৪ দিন বন্ধ ঘোষণা

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ,নগ্ন ভিডিও ধারণ করে চাঁদাবাজি: গ্রেফতার ১

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার

শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন নিয়ে সমালোচনার ঝড়

লাশ চুরির ভয়ে সন্তানের কবর পাহারা দিচ্ছেন বাবা

গোপালগঞ্জে ৩ অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ করল পরিবেশ অধিদফতর

বিদ্যুৎ সংকটে এনায়েতপুরে খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় ৪ দিন বন্ধ ঘোষণা

আওয়ামী দোসর হয়েও নিয়মবহির্ভূত ভাবে ঢাকা ওয়াসার নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ,নগ্ন ভিডিও ধারণ করে চাঁদাবাজি: গ্রেফতার ১

মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার

শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন নিয়ে সমালোচনার ঝড়

ইরানের ড্রোন যেভাবে বিশ্বে ক্ষমতার ধারণা বদলে দিয়েছে

লাশ চুরির ভয়ে সন্তানের কবর পাহারা দিচ্ছেন বাবা

সিরাজগঞ্জে এসএসসি পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের মাঝে বিএনপি নেতার পানি ও বিস্কুট বিতরণ

গোপালগঞ্জে ৩ অবৈধ ইট ভাটা বন্ধ করল পরিবেশ অধিদফতর

মানবিক বিবেচনায় সেই যুব মহিলা লীগ নেত্রীর জামিন

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech