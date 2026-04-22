অবৈধভাবে মজুত ১৬০০ লিটার ডিজেলসহ আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ
আপডেট : বুধবার, ২২ এপ্রিল, ২০২৬



নৌবাহিনীর অভিযানে ৮ ড্রাম অবৈধভাবে মজুত করা ডিজেল উদ্ধার করা হয়েছে। এসময় অবৈধভাবে জ্বালানি মজুতের দায়ে একজনকে আটক করা হয়। বুধবার (২২ এপ্রিল) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।

আইএসপিআর জানায়, ২১ মঙ্গলবার দিনগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নৌবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে হাতিয়া উপজেলার তমুরদ্দি বাজার এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে ‘বেলায়েত মটর পার্টস’ নামক একটি প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে মজুত করা ৮ ড্রাম তথা ১ হাজার ৬০০ লিটার অবৈধ ডিজেল জব্দ করা হয়।

এসময় অবৈধভাবে জ্বালানি মজুতের দায়ে একজনকে আটক করা হয়।

পরবর্তীতে জব্দ করা ডিজেল ও আটক ব্যক্তির বিরূদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাতিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।

আইএসপিআর আরও জানায়, চলমান বৈশ্বিক জ্বালানি তেল সংকটের প্রেক্ষিতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিহত করতে সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির বাস্তবায়নে দায়িত্বরত এলাকায় সক্রিয় ও তৎপর রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। নৌবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


