তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (২২ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬৬ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ৩০,আদাবরে ৯, শেরেবাংলা নগরে ৬,তেজগাঁও থানা ৭ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৯ ও হাতিরঝিল থানায় ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সুমন মামুন (৩৩),শুভ শুকুর (১৯),
রাজি (১৯),মো. শান্ত (২৪),মো. জয় (২৭),
মো. আবির সাব্বির (২০),মো. শরিফ (২০),
মো. রাইসুল হাসান তানভীর (২৪),মো. রবিন গাজী (১৯),মো. বখশি মৃধা ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. মনির হোসেন (১৮),মো. মুরাদ ( উল্লেখ নাই), মো. ফারহান আহম্মেদ ( বয়স উল্লেখ নাই), মো. শামীম ( বয়স উল্লেখ নাই),
মো. মামুন (৩২),মো. রাসেল (২৩),মো. হৃদয় মিয়া (২২), মো. শাহিদ (৩০),মো. ইসমাঈল মিয়া ( বয়স উল্লেখ নাই),শেখ তৌহিদ হোসেন তানিম (৩৫), মো. সুমন (৩৫),পারভেজ শেখ (২৫),মো. তাজুল ইসলাম শুভ (২৪),মো. ফাহিম (২২),নূর মোহাম্মদ (৩২), মো. রকিবুল ইসলাম জয় (২২),আরিফ (২০), মো. রুবেল (২৭),মো. আশাদুল (২৬) ও মো. রাব্বি (৩০)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রবিউল ইসলাম (২২),মো. তরুন (২৭),মো. নাসির (২২),মো. ফয়সাল (২৪), মো. রাকিবুল ইসলাম (২২),আল আমিন (১৯), মো. ইমন (২১),মো. শাহিন (২৫) ও মো. সুমন মিয়া (২৬)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- বিল্লাল হোসেন ওরফে উজ্জল (২৪),মো. হৃদয় হোসেন (২৩),মো. হাসু ও হাসান (১৯),গোলাম রাব্বি (১৮), মো. সিফাত (২৪) ও মো. রাজিউল ইসলাম রাজ (২২)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. লিটন (৫৫),মো. জিয়াউর রহমান (৪২),মোছা. রুবী আক্তার (৩৫),মোসা. শাকিলা (৩৩),মো. সোহেল বেপারী (৩৩),সিমা আক্তার (২৮) ও মো. রোমান (৩২)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সেলিম (বয়স উল্লেখ নাই),মো. বাপ্পী (২২),মো. মামুনুর রশিদ (৩০), মিজু আহমেদ (৩৫),মো. সাদ্দাম মীর (৩২),মো. ইমরান (১৮),মো. শামীম (২৮),মো. আনছার মিয়া (৬০) ও মো. রুস্তুম আলী (৪৫)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. গোলাম রসুল মামুন (৪৫),
মো. ওমর আলী (২৭),মো. মেহেদী হাসান (২০), মোনারুল ইসলাম (২৫) ও মো. ইব্রাহিম খলিল খান (৩১)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
