বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৬:৪৪ অপরাহ্ন
নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ চিংড়িসহ মাছ উদ্ধার, ২৬৬ জন আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা:
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬


গত সাত দিনব্যাপী নৌ পুলিশের চলমান বিভিন্ন অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ঘোষিত অবৈধ জাল, মাছ, মাছের পোনা ও জেলীযুক্ত চিংড়ি উদ্ধারসহ আটক ২৬৬ জন।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল ) নৌ পুলিশের মিডিয়া কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্বে) পুুলিশ সুপার ফারজানা ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নৌ পুলিশ জানিয়েছে, দেশের মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও নৌ পথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌ পুলিশ দেশব্যাপী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করছে। গত সাত দিনব্যাপী নৌ পুলিশের বিভিন্ন অভিযানে মোট ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৫৩০০ মিটার অবৈধ জাল, ৪ হাজার ৫৬২ কেজি মাছ, ৮ লক্ষ ৬৫ হাজার পিস চিংড়ি রেণু, ১০ হাজার পিস বাগদা রেণু পোনা, ৫ কেজি কাঁকড়া, ৪১০ কেজি জেলীযুক্ত চিংড়ি জব্দ করা হয় এবং নদী থেকে ৪৯৪ টি ঝোপঝাড় ধ্বংস করা হয়।

নৌ পুলিশের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৬৪ টি বাল্কহেডের বিরুদ্ধে নৌ আদালতে প্রসিকিউশন দায়ের করা হয়।

অভিযানে ২৬৬ জনকে আটক করা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে ৪৪টি মৎস্য আইন, ১০টি বেপরোয়া গতি আইন, ১টি বালুমহাল, ১টি মাদক, ১টি জুয়া, ১টি চাঁদাবাজি এবং ১টি হত্যা মামলাসহ মোট ৬৫টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

অভিযানকালে জব্দ অবৈধ জাল ধ্বংস করা হয়েছে। মাছ এতিমখানায় বিতরণ এবং মাছের রেনু পোনা পানিতে অবমুক্ত করা হয় বলেও জানিয়েছে নৌ পুলিশ।


