বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৬, ০৬:৪৫ অপরাহ্ন
তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৮৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬


ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৮৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৩,আদাবরে ৭, শেরেবাংলা নগরে ২৮,তেজগাঁও থানা ৬ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৮ ও হাতিরঝিল থানায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. নাসির (৪৭),মো. শাকিল সিহাব (২০),মো. মাসুম (২২),মো. সাখাওয়াত রাকিব (২২),বাপ্পি গোমেজ (৪২),জান্নাতুল ফেরদৌস মারিয়া (৩৪),হীরা (বয়স উল্লেখ নাই), মো. মামুন (১৯),মো. ইয়াছিন (২২),মো. হারুন (৩৩),মাকসুদুল ইসলাম নিশাত (২০),মো. আল-আমীন মল্লিক (৩০),জামাল উদ্দিন জামাল (৩০),মো. মাসুম (৪০),রবিন হোসেন রনি (২০),মো. সাকিব (২৫),মো. জসীম (৩৭), রুবেল মিয়া (১৯),মো. সোহেল মিয়া (১৯),
বাপ্পি (১৮), মো. সুমন (৩০),মো. হাসান (৩৩) ও মো. রকিব (২৩)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাদ্দাম হোসেন (২৮),মো. কর্নেল (১৯),মো. সৌরভ (২২),মো. রাসেল (২০), মো. শাকিল (২৩), মো. রবিউল ইসলাম হৃদয় (২৫) ও মো. বারেক (২৪)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. হাসান (২০), মো. মমিন (১৯),মো. রানা ইসলাম (২০),মো. ইয়াসিন (১৯),মো. সোহেল (২০),মো. শুভ (২৩), মো. সিয়াম (১৯),মো. জিহাদ (১৯),
মো. সুমন (২০),মো. রমজান (১৮),মো. আনোয়ার (১৯),মো. রায়হান (২৬),মো. রাব্বি (২৩),মো. মাহি হাসান দেশ (১৮),মো. বুরহান উদ্দিন (১৮),মো. নয়ন (১৯),মো. ফজলুর রহমান (১৮),মো. মমিন (২৫),মো. সহিদার (২৭),মো. সেলিম (১৮),মো. হাসান (১৮),মো. রতন মাঝি (১৮),মো. সূর্য (১৮),মো. ওমর মিয়া (১৮),মো. তাহিদ (১৮),মো. সাজ্জাদ হোসেন বাবু ওরফে কারেন্ট বাবু (বয়স উল্লেখ নাই), মো. সেন্টু (৩১) ও মো. হুমায়ুন কবির (বয়স উল্লেখ নাই)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাসেল আহম্মেদ মিঠু (৩০),মো. ফারুক (৩৪),রাফসান আহম্মেদ বাবু মিয়া (২৯), মো. সায়মন (১৯),মো. মানিক (২৪), মো. আকাশ (২৮) ও মো. ফাহিম (২৪)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. স্বপন (২৩),মো. আবু বকার (২২),মো. মিলন (২৬), মো. লাদেন মিয়া (২২),মো. রাকিব (১৮),মো. বেলাল (২৫), মো. খোকন মিয়া (২১) ও মো. অলি (২১)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাহিদ (৩০),মোছা, খাদিজা বেগম খুদি (বয়স উল্লেখ নেই), রিফাত (২৬),ইউসুফ (৩৩),আমিনুল ইসলাম (৩৮),জাহাঙ্গীর আলম (৩৬),মো. মতিন (৪০),মো. সোহেল (বয়স উল্লেখ নেই),মো. মোবারক (৪৮), রওজান (২২),মো. আবু সাইদ (২২),মো. সিফাত (২২),
সায়েম মোল্লা (২৩),তাহসান (২১) ও বাপ্পি বাকালি (২০)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


এই বিভাগের আরও খবর

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ চিংড়িসহ মাছ উদ্ধার, ২৬৬ জন আটক

উল্লাপাড়ায় বিশেষ অভিযানে ২,৪২০ লিটার চোরাই পেট্রোল জব্দ, জরিমানা, আটক ২

দারোয়ানের কক্ষে বিদেশি মদের আস্তানা, আটক ১

উল্লাপাড়ায় পাষন্ড স্বামী কর্তৃকগৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ

ঢাকা জেলার নতুন ডিসি ফরিদা খানম, তাকে নিয়ে পুরোনো অভিযোগ ফের আলোচনায়

চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় হাসপাতালে মোতায়েন হচ্ছে ১০ জন করে আনসার

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৮৭

নৌ-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে নিষিদ্ধ চিংড়িসহ মাছ উদ্ধার, ২৬৬ জন আটক

উল্লাপাড়ায় বিশেষ অভিযানে ২,৪২০ লিটার চোরাই পেট্রোল জব্দ, জরিমানা, আটক ২

দারোয়ানের কক্ষে বিদেশি মদের আস্তানা, আটক ১

উল্লাপাড়ায় পাষন্ড স্বামী কর্তৃকগৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ

অহংকার কোরো না ইবাদত নিয়ে

জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া দল সিরাজগঞ্জের আহ্বায়ক ফ্রুট, সদস্য সচিব আলীম

সিরাজগঞ্জে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি পালন

ডিআইজিসহ ১৩ পুলিশ কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসরে

ঢাকা জেলার নতুন ডিসি ফরিদা খানম, তাকে নিয়ে পুরোনো অভিযোগ ফের আলোচনায়

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

