তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৮৭

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৮৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা, ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৮৭ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ২৩,আদাবরে ৭, শেরেবাংলা নগরে ২৮,তেজগাঁও থানা ৬ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৮ ও হাতিরঝিল থানায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. নাসির (৪৭),মো. শাকিল সিহাব (২০),মো. মাসুম (২২),মো. সাখাওয়াত রাকিব (২২),বাপ্পি গোমেজ (৪২),জান্নাতুল ফেরদৌস মারিয়া (৩৪),হীরা (বয়স উল্লেখ নাই), মো. মামুন (১৯),মো. ইয়াছিন (২২),মো. হারুন (৩৩),মাকসুদুল ইসলাম নিশাত (২০),মো. আল-আমীন মল্লিক (৩০),জামাল উদ্দিন জামাল (৩০),মো. মাসুম (৪০),রবিন হোসেন রনি (২০),মো. সাকিব (২৫),মো. জসীম (৩৭), রুবেল মিয়া (১৯),মো. সোহেল মিয়া (১৯),
বাপ্পি (১৮), মো. সুমন (৩০),মো. হাসান (৩৩) ও মো. রকিব (২৩)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাদ্দাম হোসেন (২৮),মো. কর্নেল (১৯),মো. সৌরভ (২২),মো. রাসেল (২০), মো. শাকিল (২৩), মো. রবিউল ইসলাম হৃদয় (২৫) ও মো. বারেক (২৪)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. হাসান (২০), মো. মমিন (১৯),মো. রানা ইসলাম (২০),মো. ইয়াসিন (১৯),মো. সোহেল (২০),মো. শুভ (২৩), মো. সিয়াম (১৯),মো. জিহাদ (১৯),
মো. সুমন (২০),মো. রমজান (১৮),মো. আনোয়ার (১৯),মো. রায়হান (২৬),মো. রাব্বি (২৩),মো. মাহি হাসান দেশ (১৮),মো. বুরহান উদ্দিন (১৮),মো. নয়ন (১৯),মো. ফজলুর রহমান (১৮),মো. মমিন (২৫),মো. সহিদার (২৭),মো. সেলিম (১৮),মো. হাসান (১৮),মো. রতন মাঝি (১৮),মো. সূর্য (১৮),মো. ওমর মিয়া (১৮),মো. তাহিদ (১৮),মো. সাজ্জাদ হোসেন বাবু ওরফে কারেন্ট বাবু (বয়স উল্লেখ নাই), মো. সেন্টু (৩১) ও মো. হুমায়ুন কবির (বয়স উল্লেখ নাই)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রাসেল আহম্মেদ মিঠু (৩০),মো. ফারুক (৩৪),রাফসান আহম্মেদ বাবু মিয়া (২৯), মো. সায়মন (১৯),মো. মানিক (২৪), মো. আকাশ (২৮) ও মো. ফাহিম (২৪)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. স্বপন (২৩),মো. আবু বকার (২২),মো. মিলন (২৬), মো. লাদেন মিয়া (২২),মো. রাকিব (১৮),মো. বেলাল (২৫), মো. খোকন মিয়া (২১) ও মো. অলি (২১)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাহিদ (৩০),মোছা, খাদিজা বেগম খুদি (বয়স উল্লেখ নেই), রিফাত (২৬),ইউসুফ (৩৩),আমিনুল ইসলাম (৩৮),জাহাঙ্গীর আলম (৩৬),মো. মতিন (৪০),মো. সোহেল (বয়স উল্লেখ নেই),মো. মোবারক (৪৮), রওজান (২২),মো. আবু সাইদ (২২),মো. সিফাত (২২),
সায়েম মোল্লা (২৩),তাহসান (২১) ও বাপ্পি বাকালি (২০)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
