মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩২ জন গ্রেফতার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩২ জন গ্রেফতার।
এদের মধ্যে দ্রুত বিচার আইনে ৩,চাঁদাবাজি মামলায় ১,মাদক মামলায় ১,মারামারি মামলায় ১,পরোয়ানা ভুক্ত ৭ পরোয়ানা তামিল -৮ টি) ও অন্যান্য মামলায় ১৯ জন।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৪ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো,মিলন (৪০),সজল (১৯),রফিকুল ইসলাম (২৪),হারুন (২৮),
সাব্বির (২১),জসিম (৩৩),সিরাজুল ইসলাম (২৫),রাকিব (২০),সাফায়ে (৩২),নাঈম (২৫),
সাগর (৪৫),রমিজ উদ্দিন (৪৫),রাকিব (২৫),
বাবু (৩২),সাগর (১৯),মিলন (২৩), মাসুম (২৫),সাব্বির (২৩),জাবেদ ওরফে মটু (৪৫),
সানিয়া আক্তার শামীম (২৭),হৃদয় (২৩),পলাশ (৩৫), মানিক(২১), আলামিন (২০),রাব্বি (১৯),কাজিন মাহদী (৩০),রেদওয়ান (২১),হাবিব (১৯),হারুন (৪৫),
পল্লব (৫৪),রাজু (২৭) ও ওয়াসীম হালদার (৪০)।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন, বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
