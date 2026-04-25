শনিবার, ২৫ এপ্রিল ২০২৬
সর্বশেষ
নোয়াখালীতে ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণ, প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার ঢাকা রেঞ্জ আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টে দাপুটে চ্যাম্পিয়ন ২৫ বিএন ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার ঘোষণা, আবাহনী ক্লাব পরিদর্শনে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রায়গঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধার মৃত্যু সিংড়ার সেই ২৪৭ জন হতদরিদ্রদের মার্চ মাসের চালের দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করে আলোচনায় ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ করছে সরকার : অর্থমন্ত্রী আবারও বন্ধ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ডিজেল সংকটে উল্লাপাড়ায় থমকে গেছে সেচ কার্যক্রম, দিশেহারা কৃষক চৌহালীতে আতাফল দেয়ার কথা বলে শিশুকে পাষবিক নির্যাতন তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান, গ্রেফতার ৬৩
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

ঢাকা রেঞ্জ আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টে দাপুটে চ্যাম্পিয়ন ২৫ বিএন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬

গাজীপুরের সফিপুর আনসার একাডেমিতে শনিবার ( ২৫ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা রেঞ্জ আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা।

জমজমাট এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় মাদারীপুর আনসার ব্যাটালিয়ন (২৫ বিএন) ও আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) দল।

ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঢাকা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মো. আশরাফুল আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমএ’র পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান গনী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি)-এর পরিচালক মো. আইয়ুব আলী এবং মাদারীপুর আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক শুভ্র চৌধুরীসহ বাহিনীর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

খেলার শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণ–পাল্টা আক্রমণে দারুণ লড়াই উপহার দেয়। পুরো ম্যাচজুড়ে মাঠ ছিল উত্তেজনায় ভরপুর, আর দর্শকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি খেলার পরিবেশকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে। উভয় দলই একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত দক্ষতা, কৌশল ও সমন্বিত দলগত পারফরম্যান্সে এগিয়ে থাকে মাদারীপুর আনসার ব্যাটালিয়ন (২৫ বিএন)।
নির্ধারিত সময় শেষে তারা ২–০ গোলে জয়লাভ করে ঢাকা রেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলা শেষে বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং উভয় দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা সৈনিকদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মনোবল ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করে। তারা উল্লেখ করেন, খেলাধুলা শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, বরং মানসিক প্রফুল্লতা ও কর্মস্পৃহাও বাড়িয়ে তোলে।

বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের আয়োজন বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, শৃঙ্খলা এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পুরো আয়োজনজুড়ে ছিল এক উৎসবমুখর পরিবেশ। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দর্শকরাও প্রাণবন্ত এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।

উল্লেখ্য, আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়, যা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

নোয়াখালীতে ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেইল করে ধর্ষণ, প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার

ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত রাখার ঘোষণা, আবাহনী ক্লাব পরিদর্শনে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ করছে সরকার : অর্থমন্ত্রী

আবারও বন্ধ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

ডিজেল সংকটে উল্লাপাড়ায় থমকে গেছে সেচ কার্যক্রম, দিশেহারা কৃষক

চৌহালীতে আতাফল দেয়ার কথা বলে শিশুকে পাষবিক নির্যাতন

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech