ঢাকা রেঞ্জ আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টে দাপুটে চ্যাম্পিয়ন ২৫ বিএন

গাজীপুরের সফিপুর আনসার একাডেমিতে শনিবার ( ২৫ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা রেঞ্জ আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা।
জমজমাট এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় মাদারীপুর আনসার ব্যাটালিয়ন (২৫ বিএন) ও আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি) দল।
ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঢাকা রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মো. আশরাফুল আলম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএমএ’র পরিচালক মো. আসাদুজ্জামান গনী।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন (এজিবি)-এর পরিচালক মো. আইয়ুব আলী এবং মাদারীপুর আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক শুভ্র চৌধুরীসহ বাহিনীর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।
খেলার শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণ–পাল্টা আক্রমণে দারুণ লড়াই উপহার দেয়। পুরো ম্যাচজুড়ে মাঠ ছিল উত্তেজনায় ভরপুর, আর দর্শকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি খেলার পরিবেশকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে। উভয় দলই একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত দক্ষতা, কৌশল ও সমন্বিত দলগত পারফরম্যান্সে এগিয়ে থাকে মাদারীপুর আনসার ব্যাটালিয়ন (২৫ বিএন)।
নির্ধারিত সময় শেষে তারা ২–০ গোলে জয়লাভ করে ঢাকা রেঞ্জ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
খেলা শেষে বিশেষ অতিথি ও উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং উভয় দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা সৈনিকদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের মনোবল ও ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করে। তারা উল্লেখ করেন, খেলাধুলা শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, বরং মানসিক প্রফুল্লতা ও কর্মস্পৃহাও বাড়িয়ে তোলে।
বক্তারা আরও বলেন, এ ধরনের আয়োজন বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, শৃঙ্খলা এবং খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
পুরো আয়োজনজুড়ে ছিল এক উৎসবমুখর পরিবেশ। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দর্শকরাও প্রাণবন্ত এই প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন।
উল্লেখ্য, আন্তঃব্যাটালিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হয়, যা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ক্রীড়া চর্চা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Leave a Reply