কিশোরগঞ্জে নবাগত পুলিশ সুপারের যোগদান

কিশোরগঞ্জে নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান যোগদান করেছেন।
রবিবার (২৬ এপ্রিল) সকালে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলনে কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি যোগদান ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যোগদানের পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করেন। পরে কিশোরগঞ্জ জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল নবাগত পুলিশ সুপারকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল), সদর থানার অফিসার ইনচার্জ, টিআই (এডমিন)সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান কিশোরগঞ্জ জেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসেবায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
