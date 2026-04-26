কিশোরগঞ্জে বিশেষ কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

কিশোরগঞ্জ জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (২৬ এপ্রিল ) দুপুর ১২টা ০০ মিনিটে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন কিশোরগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) এবং অতিরিক্ত দায়িত্বে (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মুকিত সরকার, জেলার সকল সার্কেল অফিসার, অফিসার ইনচার্জবৃন্দসহ পুলিশ লাইন্স ও জেলার বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।
সভায় পুলিশ সদস্যদের কল্যাণ, প্রশাসনিক কার্যক্রমের অগ্রগতি, মাঠ পর্যায়ের দায়িত্ব পালনে সমন্বয় জোরদার এবং শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
সভা শেষে পুলিশ সুপার উপস্থিত সকলকে পেশাদারিত্ব, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।
