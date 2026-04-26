মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৮ জন গ্রেফতার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩৮ জন গ্রেফতার।
এদের মধ্যে দ্রুত বিচার আইনে ১,খুন মামলায় ১, মাদক মামলার ৩,চুরি মামলায় ১,
পরোয়ানা ভুক্ত -৫( পরোয়ানা তামিল -৬ টি)সহ অন্যান্য মামলার ২৭ জন।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (২৬ এপ্রিল ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো,ইসলাম (৫৭),রফিকুল ইসলাম (৩৩),শ্রী কীর্তন মন্ডল (৩৫),পলাশ মোল্লা (২১),রিয়াজ (২৮),রবিউল ইসলাম (৩০),রিপন (৪৫),আব্দুর রাহিম (২৭),কোরবান (৩৩),বোরহান (২৪),কাল্লু (৩০),কাঞ্চন (২৭),শিমুল (১৯),শাওন (১৯),
শুভ (১৮),সোহান (১৮),সোহান (১৮),শান্ত (২২),সাগর (২১),ফেরদৌস (২০),কাইয়ুম (৩৩),রিফাত (২২),রিফাত (১৮),রাব্বি (২২),
আশরাফুল (২২),রিফাত (১৮),ইয়াছিন (২০),
ঝুটন দাশ (২৭),আরাফাত (২৪),মাসুদ পারভেজ (২২),সাইফুল আলম (৩৩),নাজেরা তাসরিয়ান (৩২),আব্দুল গফ্ফার (৩২)নাইব রহমান (৪০),সাগর ওরফে বেচু (২৮),বাবু (৩১),এমরান (৩২) ও মহিউদ্দিন বাবু ওরফে পিচ্চি বাবু (২৪)। গ্রেফতারকালে ৩৮ পাতা হেরোইন,৩৩০ পুরিয়া গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন, শনিবার (২৫ এপ্রিল ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ৩৮ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
