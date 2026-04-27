ভৈরব হাইওয়ে থানা মডেল থানায় রূপান্তরের উদ্যোগ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব হাইওয়ে থানাকে মডেল থানায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে।
সোমবার(২৭ এপ্রিল) দুপুরে থানায় ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপন করা হয়। সিলেট হাইওয়ে রিজিয়নের পুলিশ সুপার রেজাউল করিম এ সংযোগের উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, দায়িত্ব শেষে পুলিশ সদস্যরা যেন পরিবারের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ রাখতে পারেন, সে জন্যই ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও জানান, থানার সৌন্দর্য বর্ধনে চারদিকে দেয়াল নির্মাণ, ফুল ও সবজি চাষের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি থানা ভবনের রং ও প্লাস্টারিংয়ের কাজও করা হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভৈরব হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ সুমন কুমার চৌধুরী, আশুগঞ্জ টোলপ্লাজার চেকপোস্টের অফিসার ইনচার্জ মো. আব্দুল হালিমসহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
