প্রাক্তন প্রেমিকের থেকে নগ্ন ভিডিও নিয়ে বিক্রি, টার্গেট ছাত্রীরা

স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের টার্গেট করে তাদের ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও প্রাক্তন প্রেমিকদের থেকে সংগ্রহ এবং মোবাইল হ্যাক করে এসব সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে আসছিল একটি চক্র। এমন এক চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
সোমবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক উইং কমান্ডার ইন্তেখাব চৌধুরী এসব তথ্য জানান।
গ্রেফতারকৃতরা হলো- মেরাজুর রহমান আরমান,বিল্লাল হোসেন অন্তর, রবি আলম মমিন,আল আমিন ইসলাম ও হাসিব।
ইন্তেখাব চৌধূরী জানান, বেশ কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন পত্রিকা গুলোতে টেলিগ্রাম এ্যাপের অন্ধকার ও সাইবার ব্ল্যাকমেইসহ বিভিন্ন শিরোনামে একটি ঘটনা প্রচারিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, সাম্প্রতিক র্যাবের অনুসন্ধানে একটি সুসংগঠিত সাইবার অপরাধ চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েদের টার্গেট করে তাদের ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে আসছিল। এই চক্রটি মূলত টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন প্রাইভেট চ্যানেলের মাধ্যমে অশ্লীল ছবি এবং ভিডিও অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করে।
তিনি আরও জানান, চক্রটি দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের লক্ষ্য করে তাদের ফেসবুক বা ব্যক্তিগত ডিভাইস হ্যাকিং, ব্রেকআপের পর প্রাক্তন প্রেমিকদের কাছ থেকে ছবি/ভিডিও সংগ্রহ কিংবা শত্রুতাবশত গোপন ছবি/ভিডিও এক্সপোজ করে অর্থের বিনিময়ে সরবরাহ করে থাকে। এ চক্ররের সদস্যের আইনের আওতায় আনতে র্যাব ফোর্সেস গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধি করে। পরবর্তীতে র্যাব-৮ এর একটি আভিযানিক দল ভোলা জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
