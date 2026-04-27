কিশোরগঞ্জে নিয়োগ কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান

“সেবার ব্রতে চাকরি” স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশ-এ ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২৭ এপ্রিল) জেলা পুলিশ কিশোরগঞ্জের আয়োজনে শহরের কাটাবাড়িয়া আব্দুর রহিম খান উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে শারীরিক মাপ ও Physical Endurance Test (PET)-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।
পরীক্ষা চলাকালে নিয়োগ কার্যক্রম পরিদর্শন ও সার্বিক তদারকি করেন নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি এবং কিশোরগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি পরীক্ষার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
এসময় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. কানিজ হোসেন জাহান, পুলিশ সুপার (আরএমটি), এবং ফরিদা ইয়াসমিন কান্তা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্ট)।
এছাড়াও নিয়োগ বোর্ডের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি), গাজীপুর এবং মো. আশিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ), নরসিংদী। এসময় জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।
জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, স্বচ্ছতা ও মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাইয়ের লক্ষ্যে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া কঠোরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
