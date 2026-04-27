সোমবার, ২৭ এপ্রিল ২০২৬, ০৭:২৪ অপরাহ্ন
টেলিগ্রাম গ্রুপে তরুণীদের নগ্ন ভিডিও বিক্রি-বিতরণ, গ্রেফতার তরুণ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬



রাজধানীর মিরপুরে টেলিগ্রাম গ্রুপে মেয়েদের পর্নোগ্রাফি ভিডিও বিক্রি ও সরবরাহের অভিযোগে একাধিক মোবাইলসহ জাহিদ হোসেন (২১) নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) মিরপুর বিভাগ।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) ডিবির মিরপুর বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) সোনাহর আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ডিবি-মিরপুর বিভাগ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে কতিপয় ব্যক্তি মিরপুরের পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকার ওয়াসা পানির পাম্প সংলগ্ন একটি বাসায় পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ ও সরবরাহ করছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রোববার রাতে পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে জাহিদ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার বলেন, গ্রেফতারের সময় তার থেকে পর্নোগ্রাফি বিক্রয় ও সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত তিনটি মোবাইল ফোন ও একাধিক সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে। এঘটনায় জাহিদ হোসেনের বিরুদ্ধে মিরপুর মডেল থানায় পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, গ্রেফতার জাহিদ হোসেন ও তার সহযোগীরা মোবাইল ফোন-বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, বিশেষ করে টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে মেয়েদের পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, বিতরণ ও সরবরাহ করে আসছিল বলে স্বীকার করেছে। গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন প্রক্রিয়াধীণ।


