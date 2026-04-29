বুধবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৬
বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ম্যাচ, টিকিটের টাকা ফেরত পাচ্ছেন দর্শকরা

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : বুধবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬

সাগরিকার ২২ গজে চার-ছক্কা আর উইকেট পড়ার দৃশ্য দেখতে টিকিট কেটেছিলেন দর্শকরা। কিন্তু বেরসিক বৃষ্টির জন্য মাঠে গড়ায়নি একটি বলও। চট্টগ্রামে খেলা দেখতে এসে তাই আশাভঙ্গ হলো দর্শকদের।

বৃষ্টির কারণে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। বুধবার বিকেল ৪টার পর ম্যাচ বাতিলের ঘোষণা দেন আম্পায়াররা।

অবশ্য দর্শকদের জন্য সুখবর আছে। যারা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য অনলাইনে টিকিট ক্রয় করেছিলেন, তারা নীতিমালা অনুযায়ী টাকা ফেরত পাবেন। বিসিবির এই ঘোষণায় দর্শকদের আক্ষেপ-হতাশা কিছুটা হলেও দূর হবে।

এর আগে, গত সোমবার সিরিজের প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। আজ ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় শেষ ম্যাচটি এখন সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ। আগামী ২ মে ঢাকার মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গড়াবে সিরিজের শেষ ম্যাচ।


