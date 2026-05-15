মাদক থেকে বাঁচতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার বিকল্প নেই -বিদ্যুৎ মন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন,মাদক থেকে বাঁচতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার বিকল্প নেই। এ জন্য খেলাবান্ধব পরিবেশ তৈরীসহ মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুক্রবার সকালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ শহীদ শামসুদ্দিন ষ্টেডিয়ামে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক ও বালিকা ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী প্রতিটি শহরে অনেক বড় বড় বাড়ি নির্মিত হয়েছে। সেখানে অনেক ছেলে-মেয়ে বাস করে। কিন্তু এসব ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলা করার মতো কোনো জায়গা নেই। এতে করে তাদের স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি হচ্ছে। তেমনি মনও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সপ্তাহে একদিন হলেও খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে মাদক থেকে বাঁচতে হলে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই।
তিনি আরও বলেন, মাদকের পরিবর্তে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। একটা জেনারেশন নেশার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের সঠিক পথে এনে সুস্থ-সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে পারলে আমাদের দেশটাও সুন্দর হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি অভিভাবক যেমন সন্তানদের স্কুলে নিয়ে বসে থাকেন তেমনি বিকেলে সন্তানদের মাঠে খেলতে দিয়ে বসে থাকবেন।
তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য নতুন কুড়ি শুরু করেছেন। এতে সকল শিশুর মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়বে।
এসময় জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাজরান রউফ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন খানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
