শুক্রবার, ১৫ মে ২০২৬, ১০:৪৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
মৌলভীবাজারে জেএমবি সংশ্লিষ্টতায় সাবেক সেনা সদস্য গ্রেফতার এমপি সেলিম রেজা’র প্রতিশ্রুত এক মাসের বেতনের টাকা মসজিদে হস্তান্তর নওগাঁয় ধারের ১০০ টাকাকে কেন্দ্র করে একজনকে হত্যা পৃথক অভিযানে অনলাইন জুয়ার আসর থেকে ১৫ জন গ্রেপ্তার রাজশাহীতে ঐতিহ্যের প্রতীক ‘ঢোপকল’ স্থাপন, নগর ইতিহাস সংরক্ষণে রাসিকের উদ্যোগ মাদক, চুরি-ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন রাজশাহীর বাজারে আসছে মৌসুমের প্রথম গুটি আম তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৪৯ মাদক থেকে বাঁচতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার বিকল্প নেই -বিদ্যুৎ মন্ত্রী সিরাজগঞ্জের এতিম রায়হান-রোহানের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহীতে ঐতিহ্যের প্রতীক ‘ঢোপকল’ স্থাপন, নগর ইতিহাস সংরক্ষণে রাসিকের উদ্যোগ

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৫ মে, ২০২৬

রাজশাহী নগরীর হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে দড়িখরবোনা রেলক্রসিং মোড়ে একটি ‘ঢোপকল’ স্থাপন করেছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। নগরীর ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিটি কর্পোরেশন।

বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে ঢোপকল স্থাপনের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন রাসিকের প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন। এ সময় সেখানে উপস্থিত এক পথচারী দম্পতি ঐতিহ্য সংরক্ষণে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ঢোপকল স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রশাসকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

লক্ষ্মীপুর এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী এনামুল হক বলেন, রাজশাহীর হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নগরীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে। এজন্য তিনি রাসিক প্রশাসককে ধন্যবাদ জানান।

পরিদর্শনকালে রাসিক প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, হেতেমখা বড় মসজিদ থেকে বর্ণালী সড়ক পর্যন্ত উন্নয়ন কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। নাগরিক ভোগান্তি কমাতে দ্রুত সড়ক নির্মাণ কাজ শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সড়ক উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনেই ঢোপকল স্থানান্তর করতে হয়েছে। তবে ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নগরীর ইতিহাস তুলে ধরতেই নতুনভাবে এটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, এক সময় রাজশাহী নগরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল ঢোপকল। আধুনিকতার প্রভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসা সেই ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

এমপি সেলিম রেজা’র প্রতিশ্রুত এক মাসের বেতনের টাকা মসজিদে হস্তান্তর

নওগাঁয় ধারের ১০০ টাকাকে কেন্দ্র করে একজনকে হত্যা

পৃথক অভিযানে অনলাইন জুয়ার আসর থেকে ১৫ জন গ্রেপ্তার

মাদক, চুরি-ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন

রাজশাহীর বাজারে আসছে মৌসুমের প্রথম গুটি আম

মাদক থেকে বাঁচতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার বিকল্প নেই -বিদ্যুৎ মন্ত্রী

মৌলভীবাজারে জেএমবি সংশ্লিষ্টতায় সাবেক সেনা সদস্য গ্রেফতার

এমপি সেলিম রেজা’র প্রতিশ্রুত এক মাসের বেতনের টাকা মসজিদে হস্তান্তর

নওগাঁয় ধারের ১০০ টাকাকে কেন্দ্র করে একজনকে হত্যা

পৃথক অভিযানে অনলাইন জুয়ার আসর থেকে ১৫ জন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে ঐতিহ্যের প্রতীক ‘ঢোপকল’ স্থাপন, নগর ইতিহাস সংরক্ষণে রাসিকের উদ্যোগ

মাদক, চুরি-ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রাজশাহীতে মানববন্ধন

রাজশাহীর বাজারে আসছে মৌসুমের প্রথম গুটি আম

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

মাদক থেকে বাঁচতে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার বিকল্প নেই -বিদ্যুৎ মন্ত্রী

সিরাজগঞ্জের এতিম রায়হান-রোহানের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech