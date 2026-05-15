এমপি সেলিম রেজা’র প্রতিশ্রুত এক মাসের বেতনের টাকা মসজিদে হস্তান্তর
কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
/ ৩
বার দেখা হয়েছে
আপডেট :
শুক্রবার, ১৫ মে, ২০২৬
শেয়ার করুন
সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম রেজা’র প্রতিশ্রুত এক মাসের বেতনের সম্পূর্ণ অর্থ পাঁচগাছি মধ্যপাড়া মসজিদে হস্তান্তর করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ই মে) উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের পাঁচগাছি মধ্যপাড়া মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের পর এমপির প্রতিনিধি হিসেবে অনুদানের সম্পুর্ন টাকা হস্তান্তর করেন সোনামুখী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য ও সহকারী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।
মসজিদ কমিটির পক্ষে কোষাধ্যক্ষ ও বিএনপি নেতা আব্দুস সামাদ মন্ডল আনুষ্ঠানিকভাবে অনুদানের এই অর্থ গ্রহণ করেন।
এসময় উপস্থিত ছিলেন সোনামুখী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি দোলা সরকার, সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম তোতা, শহিদুল ইসলাম শিকদার, উপজেলা ওলামা দলের সাধারণ সম্পাদক মজনু মিয়া, বিএনপি নেতা নবীর মন্ডল, আব্দুর রহমান মাস্টার, জামাল মন্ডল, ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম বাবু এবং স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা জাহাঙ্গীর আলমসহ আরও অনেকে।
উল্লেখ্য যে, গত (৮ই মে) সংসদ সদস্য সেলিম রেজা নিজে উপস্থিত থেকে এই অনুদানের কথা ঘোষণা করে যান, সেই অনুদানের সম্পুর্ন টাকা আজ মসজিদ কমিটির কাছে হস্তান্তর করেন।
Leave a Reply