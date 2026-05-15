শুক্রবার, ১৫ মে ২০২৬, ১১:০৩ অপরাহ্ন
তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৪৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা:
আপডেট : শুক্রবার, ১৫ মে, ২০২৬


ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৪৯ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ মে ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৯ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১৬ জন,আদাবরে ৭ জন শেরেবাংলা নগরে ৬জন,তেজগাঁও থানা ৫ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৮ ও হাতিরঝিল থানায় ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-জসীম হাওলাদার (৫০),মো. জামাল হোসেন (৩৬),মো. সোহেল মাতব্বর (৩২),
মো. ইয়ামিন (৩০),জানু (৩০),মো. মারুফ (৩০),মো. সাজ্জাদ হোসেন (২৬),মো. আসিফ মাহবুব (২৬),মো. মঈন উদ্দিন হাসান সোহান (২৫),মো. আলী (২৩),মো. সানজু মিয়া (২২),
মো. সানজু মিয়া (২২),মো. পারভেজ (২২),
মো. জিহাদ (২২),মো. সোহান (২০) ও মোসা. লামিয়া আক্তার (১৯)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. মোবারক হোসেন বাবু (২৫),মো. ইমন (২২),মো. আজীমুল (২০),মো. রবিন (২৫),মো. সাজ্জাদ (২২),মো. শরীফ (২০) ও
মো. মামনু সরকার (২১)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. হৃদয় (২২),মো. জাহাঙ্গীর (৪২),শেখ সুমন (বয়স উল্লেখ নাই ),
মো. জাকির হোসেন (২৬),মো. হৃদয় (২৪) ও
সোহেল আহমেদ রাসেল (১৯)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. হিমেল মিয়া (২১),মো. আরিফুল (২৭),মো. শান্ত মিয়া (১৯),মো. লিটন মিয়া (৩৩) ও মো. হিমেল মিয়া (২১)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সেলিম মিয়া (২৫),
মো. আরিফুল ইসলাম (৩০),মো. রাসেল মিয়া (২১),মো. সাকিব আল হাসান (২০),নাজমুল হাসান (১৯),মো. রমজান শেখ (১৯),মো. ফয়সাল হোসেন (২৫)ও মো. রাসেল ( বয়স উল্লেখ নাই)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আল-আমিন (৩৬),মো. সাগর খাঁন ( বয়স উল্লেখ নাই), ওয়াহেদ মিয়া (৫৮),মো. আজমীর হোসেন (২৮),মো. মনির হোসেন (২২),রানা মিয়া (২৩) ও মো. শহিদুল্লাহ কায়সার (৫৬)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


