শুক্রবার, ১৫ মে ২০২৬, ০৭:১৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
শেরপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে সাহিত্য চক্রের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন শেরপুরে ড্রেনেজ সংকট ও অবৈধ দখলের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন ‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’:সুন্দরবনে করিম শরীফ বাহিনীর ৩ সদস্য গ্রেফতার লক্ষ্মীপুরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭ কেজি গাঁজাসহ আটক ২ সিরাজগঞ্জের দুই এতিম শিশুর পাশে প্রধানমন্ত্রী বানেশ্বরে এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের উদ্যোগে আম ও লিচু বুকিং বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত বিশ্বমঞ্চে এথনোস্পোর্টস: বিলাল এরদোয়ানের সাথে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক মুসাব্বির হত্যা মামলায় সন্ত্রাসী জাহিদুলের সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ লঞ্চে প্রসূতির জরুরি প্রসব, কোস্ট গার্ডের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৬৫
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খুলনা, সর্বশেষ

‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’:সুন্দরবনে করিম শরীফ বাহিনীর ৩ সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৫ মে, ২০২৬


সুন্দরবনে কুখ্যাত ডাকাত করিম শরীফ বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ ৩ জন সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

শুক্রবার (১৫ মে) কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশনায় সুন্দরবন অঞ্চলে সক্রিয় বনদস্যু নির্মূলের লক্ষ্যে “অপারেশন রিস্টোর পিস ইন সুন্দরবন” এবং “অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড” নামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে কোস্ট গার্ড। এর ধারাবাহিকতায় পঞ্চম বারের মতো “অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড”-এর আওতায় এই সফল অভিযান পরিচালিত হয়।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলো—মো. মেহেদী হাসান (২৫) ও মো. রমজান শরীফ (১৯) (মোরলগঞ্জ, বাগেরহাট) এবং মো. এনায়েত (২৫) (ভাঙ্গা, ফরিদপুর)। আটককৃতদের কাছ থেকে ৩টি একনলা বন্দুক, ১টি দেশীয় পিস্তল, ৪৯ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ১৮৭ রাউন্ড এয়ারগান গোলা, ২টি ওয়াকিটকি ও ৪টি ওয়াকিটকি চার্জার উদ্ধার করা হয়।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, বাগেরহাটের শরণখোলা থানাধীন শ্যালা নদীর মরা চানমিয়া খালী খাল সংলগ্ন এলাকায় ডাকাত করিম শরীফ বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছিল। এর ভিত্তিতে গত ১৩ মে বিকাল ৫টা থেকে দুই দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে কোস্ট গার্ড বেইস মোংলা ও স্টেশন কোকিলমনি।

অভিযান চলাকালে কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দল গুলিবর্ষণ শুরু করে। আত্মরক্ষার্থে কোস্ট গার্ড পাল্টা গুলিবর্ষণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়।

পরবর্তীতে ডাকাত দল পালানোর চেষ্টা করলে অভিযানকারী দল ধাওয়া করে ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়।

প্রাথমিকজিজ্ঞাসাবাদে তারা দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনে ডাকাতি ও জেলেদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়ের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড।

উল্লেখ্য, ১৩ মে বনবিভাগের সহযোগিতায় একই বাহিনীর জিম্মি করা ৪ জন জেলেকে উদ্ধার করা হয়।

জব্দকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে কোস্ট গার্ড।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শেরপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে সাহিত্য চক্রের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

শেরপুরে ড্রেনেজ সংকট ও অবৈধ দখলের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

লক্ষ্মীপুরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

সিরাজগঞ্জের দুই এতিম শিশুর পাশে প্রধানমন্ত্রী

বানেশ্বরে এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের উদ্যোগে আম ও লিচু বুকিং বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বমঞ্চে এথনোস্পোর্টস: বিলাল এরদোয়ানের সাথে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক

শেরপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে সাহিত্য চক্রের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

শেরপুরে ড্রেনেজ সংকট ও অবৈধ দখলের প্রতিবাদে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’:সুন্দরবনে করিম শরীফ বাহিনীর ৩ সদস্য গ্রেফতার

লক্ষ্মীপুরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ৭ কেজি গাঁজাসহ আটক ২

সিরাজগঞ্জের দুই এতিম শিশুর পাশে প্রধানমন্ত্রী

বানেশ্বরে এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের উদ্যোগে আম ও লিচু বুকিং বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বমঞ্চে এথনোস্পোর্টস: বিলাল এরদোয়ানের সাথে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর বৈঠক

মুসাব্বির হত্যা মামলায় সন্ত্রাসী জাহিদুলের সংশ্লিষ্টতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ

লঞ্চে প্রসূতির জরুরি প্রসব, কোস্ট গার্ডের দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৬৫

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech