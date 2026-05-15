মৌলভীবাজারে জেএমবি সংশ্লিষ্টতায় সাবেক সেনা সদস্য গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১৫ মে, ২০২৬


ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বিশেষ অভিযানে মৌলভীবাজার থেকে এক চাকুরিচ্যুত সাবেক সেনা সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত ১টা ৫০ মিনিটে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাধীন শাহজাদপুর ইউনিয়নের ইসলামনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

শুক্রবার (১৫ মে) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ উপ-পুলিশ কমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানায়, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ডিএমপির শেরেবাংলা নগর থানায় দায়ের করা একটি নিয়মিত মামলার সন্দেহভাজন আসামি। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তিনি সেনাবাহিনী থেকে চাকুরিচ্যুত এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন দাওলাতুল ইসলাম নিউ জেএমবি-এর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

কাউন্টার টেরোরিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

সিটিটিসি জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।


