সোমবার, ০১ জুন ২০২৬, ১০:৪৮ অপরাহ্ন
খেলাধুলাই পারে যুব সমাজ কে মাদকমুক্ত রাখতে ; এম পি সেলিম 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
আপডেট : সোমবার, ১ জুন, ২০২৬

সিরাজগন্জের কাজিপুরে আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে।১ জুন বিকেলে  কাজিপুর উপজেলার মাইজবাড়ি ইউনিয়নে ঢেকুরিয়া ইকো পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।এতে  প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন  সিরাজগঞ্জ – ১ কাজিপুর সেলিম রেজা।এ সময় তিনি বলেন,  “খেলাধুলাই পারে যুব সমাজ কে মাদকমুক্ত রাখতে ;  তাই এলাকায় খেলাধুলার আরও বেশি বেশি ব্যবস্থা করতে। কাজিপুর আরও দুটি খেলার মাঠ তথা আধুনিক খেলা মাঠ নির্মান করার কথা বলেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান ও থানা অফিসার ইনচার্জ শাহ মোঃ এনায়েতুর রহমান।
বিশেষ অতিথি উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, সহসভাপতি এডভোকেট রবিউল হাসান,সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন রতন, আলহাজ্ব মিজানুর রহমান বাবলু।  টুর্নামেন্ট পরিচালনায় ছিলেন  উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আতিকুর রহমান আতিক।
আরাফাত রহমান কোকো স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ কাজিপুর এই খেলার আয়োজন করে  । ফাইনাল রাউন্ডে অংশ নেয় কাজিপুর পৌরসভা একাদশ  ও ফুল জড় একাদশ। ফাইনাল রাউন্ডে স্ট্রব্রাকারে  কাজিপুর পৌরসভা একাদশ ফুলজোড় একাদশ একাডেমি  কে১- ০ শূন্য গোলে পরাজিত করে শিরোপা অর্জন করে। পরে অতিথি বৃন্দ পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দল কে পাল সার  মোটরসাইকেল এবং রানারআপ দলকে ডিসকভার  মোটরসাইকেল তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান হোসেন,  যুবদলের সাবেক সভাপতি আল আমিনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির  নেতাকর্মীবৃন্দ।


