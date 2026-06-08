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/ রাজশাহী

জয়পুরহাটে নিজ ঘরে থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

জলিল রানা, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : / ১৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৮ জুন, ২০২৬

জয়পুরহাটে নিজ ঘরে থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার । জেলার আক্কেলপুরে শারমিন নাহার (২৭) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছেন পুলিশ।

সোমবার (৮ জুন-২০২৬) সকাল ৭টায় সোনামুখীর উত্তর রামশালা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শারমিন ওই গ্রামের শামিম মণ্ডলের স্ত্রী।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৭-৮ বছর আগে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে জমিজমা নিয়ে শামিম ও শারমিনের বিরোধ চলছিল। তারা অন্য জায়গায় নতুন বাড়ি বানিয়ে আলাদা থাকতেন। মানসিক অশান্তির জেরে শারমিন গলায় ফাঁস দিতে পারেন বলে জানান এলাকাবাসী। সোমবার সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে ৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় নিহতের স্বামী শামিম মন্ডল বাদী হয়ে আক্কেলপুর থানায় অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা করেছেন।

আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন রেজা জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।


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