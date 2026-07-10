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ইউএনওর হস্তক্ষেপে রক্ষা পেল দেড় শ বছরের বটগাছ

কুমিল্লা প্রতিনিধি : / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১০ জুলাই, ২০২৬

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার ষোলনল ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী ভরাসার বাজারের প্রায় দেড় শ বছরের পুরনো একটি বটগাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে গাছের বড় ডালগুলো কেটে ফেলা হয়। খবর পেয়ে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেন উপজেলা নির্বাহী (ইউএনও) কর্মকর্তা তানভীর হোসেন। তার হস্তক্ষেপে কাটা পড়া থেকে রক্ষা পায় প্রাচীন বটগাছটি।

স্থানীয়রা জানান, প্রায় দেড়শ বছর আগে বটগাছকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে ভরাসার বাজার। বর্তমানে গাছটির নিচে ও আশপাশের সরকারি (খাস) ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গাজুড়ে প্রায় ৩৬০টি দোকানপাট ও হাটবাজার রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বাজারের খাস জায়গা দখল করে হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থে অনুমোদন ছাড়াই সরকারি জায়গায় থাকা শতবর্ষী বটগাছটি কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং এর কয়েকটি বড় ডালও কেটে ফেলা হয়েছে।

বাজার পরিচালনা কমিটির কমান্ডার বাহার মিয়া ও যুগ্ম সম্পাদক রতন বলেন, গাছটি অনেক পুরোনো। এর ছায়াতেই বাজার গড়ে উঠেছে। কারা মোটা ডালগুলো কেটেছে আমরা জানি না। তবে পুরো গাছ কেটে ফেললে বাজারের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

বাজার পরিচালনা কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বটগাছ কাটার বিষয়ে আমাকে কেউ অবগত করেনি। কী কারণে গাছ কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটিও আমার জানা নেই।

বুড়িচং ভূমি অফিসের তহশিলদার মো. তারেক বিন ওয়ালী বলেন, অনুমোদন ছাড়াই স্থানীয় কিছু লোক গাছটি কাটার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কয়েকটি ডাল কেটে ফেলে। ইউএনও স্যারের নির্দেশে ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে।

বুড়িচং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানভীর হোসেন বলেন, ভরাসার বাজারের বটগাছ কাটার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনের লোকজন পাঠিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত চলমান রয়েছে।


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