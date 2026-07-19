রবিবার, ১৯ জুলাই ২০২৬, ০৪:৪৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সততা, নিষ্ঠা আর দায়িত্বশীলতার পুরষ্কার রুখে দেওয়া যায় না দিনভর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনতার কণ্ঠ’র ১ম বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন দেশীয় অস্ত্র ধরে অপহরণ: পুরাতন ভবনের চিলেকোঠায় আটকে নির্যাতন-চাঁদা দাবী, গ্রেফতার ৩ ঢামেকে রোগীর মোবাইল চুরি, আনসারের তৎপরতায় উদ্ধার; আটক ২ সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলাডুবিতে নিখোঁজ ২, চলছে উদ্ধার অভিযান ফুটবলে স্বপ্নের ছোঁয়া, কালশী বস্তিতে আনসারের ব্যতিক্রমী আয়োজন হরমুজ এড়িয়ে তুরস্ক-সিরিয়ায় পাইপলাইনে তেল রফতানির পরিকল্পনা ইরাকের ২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে বাছাইপর্বের চ্যাম্পিয়নরা একটি ম্যাচ, চার স্বপ্ন, মেসি কি পারবেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাত লিখতে ইরানে ৫.০ মাত্রার ভূমিকম্প
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ খেলাধুলা

২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে বাছাইপর্বের চ্যাম্পিয়নরা

অনলাইন ডেস্ক: / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৯ জুলাই, ২০২৬

২০২৭ সালে হবে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপ, যেখানে সরাসরি কোয়ালিফাই করবে ১০ দল। এই ১০ দলের মধ্যে আছে দুই আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়েও। ফলে টেস্ট খেলুড়ে একাধিক দলকে লড়তে হতে পারে বাছাইপর্বে। তবে বাছাইপর্ব খেলা মানেই ‘সুপার সিরিজ’ খেলা নয়।

বিশ্বকাপের কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে টুর্নামেন্টের শুরুতে ৩ দলের সুপার সিরিজ আয়োজন করবে আইসিসি। বিশ্বকাপের আগে হওয়া বাছাইপর্বে যারা চ্যাম্পিয়ন হবে, তারা ১১তম দল হিসেবে সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে। আর বাছাইপর্বের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দল লড়বে সুপার সিরিজে। সেখান থেকে সেরা দলকে নিয়ে ১২ দলের মূল পর্ব হবে বিশ্বকাপে।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ২০২৭ সালের শুরুর দিকে হতে পারে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। আগের মতো এবারো ১০ দল নিয়ে হবে বাছাইপর্ব। যাদের ভাগ করা হবে দুটি গ্রুপে। প্রতি গ্রুপ থেকে তিনটি করে দল নিয়ে এরপর হবে সুপার সিক্স রাউন্ড।

বিগত দুটি বিশ্বকাপ হয়েছে ১০ দল নিয়ে। ২০২৭ বিশ্বকাপ পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ১৪ দল নিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সম্প্রতি কাঠামো বদলে ফেলার ঘোষণা দেয় আইসিসি। ১৪ দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করার কথা থাকলেও এবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সুপার সিরিজ থেকে একটি দল নিয়ে মোট ১২ দল নিয়ে হবে মূল পর্ব। এই ১২ দলকে ভাগ করা হবে দুটি গ্রুপে। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ ৩ দল আর পরবর্তী সেরা দল নিয়ে মোট ৭ দলের সুপার সেভেন হবে পরের রাউন্ডে। এই সুপার সেভেনের শীর্ষ ৪ দল যাবে সেমিফাইনালে।

এদিকে র‍্যাংকিং অনুযায়ী কারা বিশ্বকাপে সরাসরি যাচ্ছে তা জানা যাবে আগামী সেপ্টেম্বরের শেষদিকে। যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকা শীর্ষ দশে রয়েছে, তাই র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ ৯-এ থাকা দলগুলো সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার কথা রয়েছে।

এছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে জায়গা করে নেবে আরেক স্বাগতিক জিম্বাবুয়ে। সেক্ষেত্রে মূল লড়াইটা বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এ মুহূর্তে র‍্যাংকিংয়ে ৯ নম্বরে আছে বাংলাদেশ, ৮৩ রেটিং নিয়ে। ৭৫ রেটিং নিয়ে ১০ নম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

একটি ম্যাচ, চার স্বপ্ন, মেসি কি পারবেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাত লিখতে

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ফাইনালসহ টিভিতে যা দেখবেন

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ কেউ খেলতে চায় না

ফাইনালের আগে বিড়ম্বনায় আর্জেন্টিনা

এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে আলোচিত ৫ বিতর্ক

ফ্রান্স-স্পেনের চেয়ে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচের টিকিটের দাম দ্বিগুণ

সততা, নিষ্ঠা আর দায়িত্বশীলতার পুরষ্কার রুখে দেওয়া যায় না

দিনভর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনতার কণ্ঠ’র ১ম বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন

দেশীয় অস্ত্র ধরে অপহরণ: পুরাতন ভবনের চিলেকোঠায় আটকে নির্যাতন-চাঁদা দাবী, গ্রেফতার ৩

ঢামেকে রোগীর মোবাইল চুরি, আনসারের তৎপরতায় উদ্ধার; আটক ২

সদরঘাটে লঞ্চের ধাক্কায় ট্রলাডুবিতে নিখোঁজ ২, চলছে উদ্ধার অভিযান

ফুটবলে স্বপ্নের ছোঁয়া, কালশী বস্তিতে আনসারের ব্যতিক্রমী আয়োজন

হরমুজ এড়িয়ে তুরস্ক-সিরিয়ায় পাইপলাইনে তেল রফতানির পরিকল্পনা ইরাকের

২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে বাছাইপর্বের চ্যাম্পিয়নরা

একটি ম্যাচ, চার স্বপ্ন, মেসি কি পারবেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাত লিখতে

ইরানে ৫.০ মাত্রার ভূমিকম্প

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech