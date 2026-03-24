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শেরপুরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে ২ জন নিহত

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ৩ আগস্ট, ২০২৬


বগুড়ার শেরপুরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে দুই বাসযাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হল নওগাঁ জেলার ধামরহাট থানার চাঁদকুরী গ্রামের আব্দুল গফুরের ছেলে মাসুদ রহমান (৩৮), ও একই থানার জাহানপুর গ্রামের ওসমান আলীর ছেলে নয়ন (৩৮)। রোববার (০২ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় ছোনকা নামক স্থানে ঢাকা মুখী লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছোনকা এলাকায় আন্ডারপাস ব্রিজের উত্তর পাশে একটি পাথরবোঝাই ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ১৮-২১৮৫) দুইদিন আগে সাইডের ওয়ালে ধাক্কা দিলে দূর্ঘটনার কারণে মহাসড়কে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এ সময় জয়পুরহাট থেকে ঢাকাগামী যমুনা লাইন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস (ঢাকা মেট্রো-ব ১২-৫৪৫৫) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসের হেলপার নয়ন ও যাত্রী মাসুদুর রহমান নিহত হন। এ ছাড়া বাসের অন্তত সাতজন যাত্রী আহত হন।

এ বিষয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আইয়ুব আলী বলেন, ঘটনার পর মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে


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