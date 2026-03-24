সিরাজগঞ্জে ৪৮ কেজি গাঁজাসহ ৪জন গ্রেফতার

সিরাজগঞ্জে র্যাব-১২ সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৪৮ কেজি গাঁজাসহ ৪ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার রাতে এনায়েতপুর থানার বারুপুর গ্রামের বারুপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে কাঁচা রাস্তার উপর এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সোমবার দুপুরে র্যাব-১২-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর তাবরীজ তাজওয়ার শরীফ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। গ্রেফতারকৃতরা হলো- রাজশাহী জেলার পবা থানার বড়গাছি কারিগরপাড়া গ্রামের মৃত ইবরাহীমের ছেলে মো. রবিউল ইসলাম (৪৬), একই গ্রামের মৃত বয়েনউদ্দীনের ছেলে ইদ্রিস আলী (৫০), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা থানার মাদলা গ্রামের মৃত ইদ্রিস মিয়ার ছেলে জয়দল (৫৫) এবং সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর থানার গোপালপুর গ্রামের মৃত মিয়াউল্লাহ ব্যাপারীর ছেলে মো. আসলাম ব্যাপারী (২৬)।
র্যাব-১২-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর তাবরীজ তাজওয়ার শরীফ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দিবাগত রাতে এনায়েতপুর থানার বারুপুর গ্রামের বারুপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে কাঁচা রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে ৪৮ কেজি গাঁজাসহ চার মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। আসামিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা দীর্ঘদিন ধরে নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য গাঁজা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে নিজ হেফাজতে রেখে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে আসছিলেন। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে এনায়েতপুর থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
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