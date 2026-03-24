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ইনজুরি টাইমে জোড়া গোলে হার এড়াল পিএসজি

অনলাইন ডেস্ক: / ৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৬

নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষ হওয়ার পর স্কোরলাইন যেন পিএসজির হারই নিশ্চিত করে দিচ্ছিল। কিন্তু তখনও শেষ হয়নি ম্যাচের নাটক। ইনজুরি টাইমে মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে জোড়া গোল করে পরাজয়ের মুখ থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ফরাসি জায়ান্ট ক্লাবটি।

লিলের বিপক্ষে শুক্রবার রাতে একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল পিএসজি। ম্যাচের অতিরিক্ত যোগ করা সময়ে চার মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল, ২-০ থেকে ২-২। আবারও শেষ মুহূর্তের লড়াইয়ে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন।

ইনজুরি টাইমের প্রথম মিনিটে পিএসজির হয়ে প্রথম গোলটি শোধ করেন ভিতিনহা। পরে চার মিনিট পর সমতাসূচক গোলটি করেন অধিনায়ক মার্কিনিয়োস। ফলে শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে ম্যাচের চেহারাই বদলে যায়।

নতুন মৌসুমের লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করল পিএসজি। মৌসুমের প্রথম ম্যাচেও রেনের বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে থেকে একই ব্যবধানে ম্যাচ শেষ করেছিল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। সেবার জোড়া গোল করেছিলেন বার্সেলোনা থেকে আসা ফরোয়ার্ড ফেরান তোরেস।

পরপর দুই ম্যাচে দলের এমন লড়াকু মানসিকতা দেখে গর্বিত প্রধান কোচ লুইস এনরিকে। তার চোখে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাওয়াটাই গত তিন বছরে পিএসজির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

“গত তিন বছর ধরে এটাই এই দলের বৈশিষ্ট্য। সবাই যখন মনে করে আমরা শেষ, তখনই ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।”

লিলের বিপক্ষে জয়ের দাবিদারও নিজেদেরই মনে করেন পিএসজি কোচ। তবে ফুটবলে সুযোগ কাজে লাগানোর গুরুত্বও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

“আমরা এই ফলের চেয়েও বেশি কিছু প্রাপ্য ছিলাম। কিন্তু এটাই ফুটবল। ফুটবল সব সময় ন্যায্য হয় না, গোল করতে হয়। তবে এই এক পয়েন্ট আমরা প্রাপ্য।”

দুই ম্যাচে মাত্র দুই পয়েন্ট। লিগ শিরোপা ধরে রাখার মিশনে শুরুটা পিএসজির পছন্দমতো হয়নি। তবে এনরিকে বিষয়টি দেখছেন অন্যভাবে।

গত মৌসুমে রেন ও লিলের মাঠে যে ফল পেয়েছিল পিএসজি, এবার দুই ম্যাচে তার চেয়ে এক পয়েন্ট বেশি পেয়েছে বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে শুধু ইতিবাচক দিক দেখেই সন্তুষ্ট নন এনরিকে। তার মতে, দল এখনও সেরা ছন্দে নেই।

“আমরা চেষ্টা করছি ইতিবাচক থাকতে। তবে পরিষ্কারভাবেই আমাদের উন্নতি করতে হবে। আরও ভালো মানের ফুটবল খেলতে হবে। আজ দল শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়াই করার সামর্থ্য দেখিয়েছে।”

আগামী শুক্রবার পার্ক দে প্রাঁসে মোনাকোর মুখোমুখি হবে পিএসজি। চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরুর আগে লিগে সেটিই হবে তাদের শেষ ম্যাচ।


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