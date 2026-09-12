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সিজারের চার দিন পর প্রসূতির মৃত্যু, ক্লিনিক সিলগালা

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি : / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সিজারের চার দিন পর এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় ‘নিউ সেবা ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার’ সিলগালা করেছে উপজেলা প্রশাসন। বৈধ লাইসেন্স ও অনুমোদনের কাগজপত্র দেখাতে না পারায় শনিবার সকালে অভিযান চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া সুলতানা এ্যানির নেতৃত্বে ক্লিনিকটিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সম্প্রতি ওই ক্লিনিকে সিজার হওয়ার চার দিন পর এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তাঁর স্বজনদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়। পরে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে আসে।

অভিযানকালে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের কাছে বৈধ লাইসেন্স ও অনুমোদনের কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয়। তবে তারা কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। পরে অভিযোগের বিষয়ে সত্যতা পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে বৈধ লাইসেন্স না থাকায় ক্লিনিকটি সিলগালা করে দেওয়া হয়।

অভিযানে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাকিবুল ইসলাম এবং জীবননগর থানার ওসি সোলায়মান শেখ উপস্থিত ছিলেন।


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