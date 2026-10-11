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৮৫ পূজামণ্ডপে রাসিকের ১৭ লাখ টাকা অনুদান

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৫১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৬

শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৬ উপলক্ষে রাজশাহী মহানগরীর ৮৫টি পূজামণ্ডপে মোট ১৭ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান দিয়েছে রাজশাহী সিটি করপোরেশন (রাসিক)। প্রতিটি পূজামণ্ডপকে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পূজামণ্ডপগুলোতে ওয়াইফাই সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
রবিবার (১১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টায় নগর ভবনের সিটি হল সভাকক্ষে পূজা উদযাপন উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতা, মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে পূজামণ্ডপের প্রতিনিধিদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন রাসিক প্রশাসক মো. মাহফুজুর রহমান রিটন।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, দুর্গাপূজা সুষ্ঠু, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন নিশ্চিত করতে রাসিকের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। রাজশাহীকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরীর পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাসমুক্ত ও নিরাপদ নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।
সভায় পূজামণ্ডপের নেতারা ওয়াইফাই সংযোগের দাবি জানালে প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া পূজামণ্ডপ ও বিসর্জন ঘাটের নিরাপত্তা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং সড়ক সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আলোচনা হয়।
সভায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ ও আনসার মোতায়েন, প্রতিটি মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিসর্জনের সময় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং বিসর্জন ঘাটে প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
সভায় রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক নজরুল ইসলাম ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ফারুক হোসেন বক্তব্য দেন। সভা সঞ্চালনা করেন রাসিকের সচিব সোহেল রানা। এ সময় রাসিকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পূজামণ্ডপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।


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