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রাজশাহী নগরীতে মাদক কারবারি সহ গ্রেপ্তার ১৬

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৫৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০২৬

রাজশাহী নগরীতে পৃথক অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ দুজন এবং মাদক সেবনের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া মহানগর পুলিশের বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে ১২ জনকে আটক করা হয়েছে।
রবিবার বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নগর পুলিশের মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার (সদর) মোঃ গাজিউর রহমান।
তিনি জানান, শনিবার (১০ অক্টোবর) রাত সোয়া ১১টার দিকে নগরীর মিজানের মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাতটি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রির ২৬০ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন মোঃ রুমেল ওরফে রুবেল (৩৬) ও মোঃ বেল্লাল হোসেনকে (৪৫) গ্রেপ্তার করা হয়। রুবেল তালাইমারী গ্রামের মৃত জাহেদ আলীর ছেলে এবং বেল্লাল চরশ্যামপুর গ্রামের মকলেসুর রহমান ওরফে মকলেসের ছেলে।
এদিন বিকাল সোয়া ৫টার দিকে মতিহার থানার খোঁজাপুর গ্রামের জমসেদ আলীর মেয়ে ও আকবর আলী ওরফে লিটন মিয়ার (৩৫) বর্তমানে বোয়ালিয়া থানার সাগরপাড়া বটতলা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাসরত মোছাঃ শান্তা খাতুনের (২৫) বসতবাড়ি তল্লাশি করে ১৯ বোতল এসকাফ সিরাপ ও মাদক বিক্রির নগদ ৬ হাজার ৭০০ টাকা সহ তাকে গ্রেফতার করে বোয়ালিয়া থানা পুলিশ। এ সময় আকবর আলী ওরফে লিটন পালিয়ে যায়।
একই রাত পৌনে ১টার দিকে ধরমপুর দক্ষিণপাড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে রফিকুল ইসলাম (৩৯) নামের এক ব্যক্তিকে মাদক সেবনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। অন্যদিকে, আরএমপির বিভিন্ন থানা ও ডিবি পুলিশের অভিযানে মোট ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পরোয়ানাভুক্ত চারজন, মাদক মামলার ছয়জন এবং অন্যান্য মামলার দুজন রয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।


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