সোমবার, ১২ অক্টোবর ২০২৬, ১০:৩৮ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে টাকা নেওয়া: বিআরটিএতে দুই দালালের কারাদণ্ড লালবাগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার রাজশাহী নগরীতে বৃদ্ধার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার সন্দেহ রাজশাহীতে জমির সীমানা নিয়ে সংঘর্ষে একই পরিবারের আহত ৫, হাসপাতালে ভর্তি ২ কালিয়াকৈর পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে ফ্যামিলি কার্ড শুমারীর তথ্য সংগ্রহে মাঠে নামছে ১৫ জন কর্মী রাজশাহীতে মাদক কারবারী গ্রেপ্তার ৮ তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৮২ কালিয়াকৈরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২০০ সনাতন ধর্মাবলম্বীর মাঝে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ কাওয়াকোলা ইউনয়িনে সুষ্ঠভাবে সার বিতরন কাজিপুরে অভিযানে ২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০ সেট চায়না দুয়ারি জাল জব্দ 
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

রাজশাহীতে জমির সীমানা নিয়ে সংঘর্ষে একই পরিবারের আহত ৫, হাসপাতালে ভর্তি ২

রাজশাহী প্রতিনিধি : / ৪৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১২ অক্টোবর, ২০২৬

রাজশাহী নগরীর মতিহার থানার ধরমপুর মধ্যপাড়ায় জমির সীমানা ও রাস্তার জায়গা নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষে একই পরিবারের পাঁচজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় হাতুড়ি, বেলচা ও ইট দিয়ে হামলা এবং তিনজনের বিরুদ্ধে স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

রবিবার (১১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মোল্লা স্কুলের দক্ষিণ পাশে এ বিরোধের সূত্রপাত হয়।
এজাহার সূত্রে জানা যায়, নির্মাণাধীন একটি বাড়ির প্রাচীর রাস্তার কিছু অংশ দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে, এমন অভিযোগে বাধা দেন কনক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এ সময় তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়। পরে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে কনকের বড় ভাই কায়েস প্রাচীর নির্মাণের বিষয়ে জানতে গেলে তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে মুখে আঘাত করা হয়। এতে তাঁর ঠোঁট ফেটে যায় এবং সামনের তিনটি দাঁত ভেঙে যায় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময় পরিবারের অন্য সদস্যরা বাধা দিতে গেলে তাঁদের লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। এতে কায়েস, তাঁর বাবা আবুল কালাম আজাদ, মা নাসিমা বেগম এবং দুই ভাবি বিথী ও মিতু আহত হন। অভিযোগ অনুযায়ী, কায়েসের বাবাকে বেলচা দিয়ে এবং ভাবি বিথীকে লোহার বাক্স দিয়ে আঘাত করা হয়। এ ছাড়া নাসিমা বেগমের গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন ও কানের দুল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

পরে স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কায়েসকে হাসপাতালের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এবং আবুল কালামকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। অন্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এজাহারে আহতদের বিভিন্ন স্থানে সেলাই দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় সাজিদ হোসেন মেরিন, তাঁর বাবা আব্দুস সালাম ও মিয়া বেগমের বিরুদ্ধে মতিহার থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন কনক। অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
মতিহার থানার অফিসার সেকেন্ড অফিসার এসআই রিপন জানান, সংঘর্ষের ঘটনায় ভুক্তভোগ দের পক্ষ থেকে থানায় একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রাজশাহী নগরীতে বৃদ্ধার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার সন্দেহ

রাজশাহীতে মাদক কারবারী গ্রেপ্তার ৮

কাওয়াকোলা ইউনয়িনে সুষ্ঠভাবে সার বিতরন

কাজিপুরে অভিযানে ২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০ সেট চায়না দুয়ারি জাল জব্দ 

নওগাঁয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইউনিয়ন পর্যায়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জয়পুরহাটে সড়ক দূর্ঘটনায় যুবক নিহত

সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে টাকা নেওয়া: বিআরটিএতে দুই দালালের কারাদণ্ড

লালবাগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

রাজশাহী নগরীতে বৃদ্ধার অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার, হত্যার সন্দেহ

রাজশাহীতে জমির সীমানা নিয়ে সংঘর্ষে একই পরিবারের আহত ৫, হাসপাতালে ভর্তি ২

কালিয়াকৈর পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডে ফ্যামিলি কার্ড শুমারীর তথ্য সংগ্রহে মাঠে নামছে ১৫ জন কর্মী

রাজশাহীতে মাদক কারবারী গ্রেপ্তার ৮

তেজগাঁও বিভাগে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ২৪ ঘণ্টার গ্রেফতার ৮২

কালিয়াকৈরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২০০ সনাতন ধর্মাবলম্বীর মাঝে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণ

কাওয়াকোলা ইউনয়িনে সুষ্ঠভাবে সার বিতরন

কাজিপুরে অভিযানে ২ হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল ও ২০ সেট চায়না দুয়ারি জাল জব্দ 

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

প্রিজনভ্যান থেকে পালানো ‘পিচ্চি রাজার’ সন্ধান চেয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্ত্রী

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech