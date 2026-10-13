কাজিপুরে ৮৬ পিস ইয়াবাসহ এক  মাদক কারবারি আটক 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি :
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মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬
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সিরাজগঞ্জের কাজিপুর থানা কে মাদকমুক্ত রাখতে মাঠে নেমেছেন কাজিপুর থানা পুলিশ টিম। তারই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ টিম।
সোমবার (১২ অক্টোবর )রাতে কাজিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর নেতৃত্বে কাজিপুর থানা পুলিশ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাচিহারা গ্রামে পাকা রাস্তা হতে মাদক ব্যবসায়ী সোহেল রানা ওরফে সাহেব আলী (২৬) কে গ্রেফতার করে।এ সময় তার হেফাজতে থাকা ৮৬পিস ইয়াবা উদ্ধারপূর্বক তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামি উপজেলার কাচিহারা গ্রামের আবু বকরের পুত্র।
কাজিপুর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক বলেন,ঘটনায় আসামীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।
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