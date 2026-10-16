সলঙ্গার হরিনচড়ায় ‘নিউ ফুড ভিলেজ’ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের উদ্বোধন

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় হরিনচড়া বাজারে অ্যামাস বিজ অ্যাসোসিয়েটসের উদ্যোগে ‘নিউ ফুড ভিলেজ’ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করেন সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলম।
শুক্রবার সকালে হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের পাশে হরিনচড়া বাজারে এ হোটেলের উদ্বোধন করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যামাস বিজ অ্যাসোসিয়েটসের চেয়ারম্যান ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব সাইফুল্লাহিল আযম, উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম, সলঙ্গা থানা জামায়াতের আমির রাশেদুল ইসলাম শহিদ,সলঙ্গা থানা শ্রমিক দলের সভাপতি কে.এম আহসান হাবিবসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের পাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠানটি চালু হওয়ায় মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের খাবার ও আতিথেয়তা সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা।
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