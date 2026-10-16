সমস্যা নিরসনে রাজশাহীতে সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়নের আলোচনা সভা

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ রবিউল আলম মিলু এবং রাজশাহী চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক মোঃ মাইনুল হক হারু।
সভায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে ওয়ার্কচার্জড ও মাস্টাররোল কর্মচারীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো নিরসনের বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়।
বক্তারা শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।
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