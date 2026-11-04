হৃদরোগ হাসপাতালে ইয়াবাসহ চোর আটক, পুলিশে সোপর্দ

রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানাধীন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে আনসার সদস্যদের বিশেষ অভিযানে ৭ পিস ইয়াবাসহ সুমন (২৬) নামের এক মাদকসেবী ও চোরকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তীতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তাকে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়।
মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৩৫ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে জানিয়েছেন হাসপাতালের ক্যাম্প ইনচার্জ পিসি মো. আমিনুল হক।
তিনি বলেন, নিয়মিত দায়িত্ব পালন ও অভিযানের সময় হাসপাতালের মূল ফটকের পাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় সুমনকে (২৬) আটক করেন দায়িত্বরত আনসার সদস্যরা। পরে তার দেহ তল্লাশি করে পকেট থেকে ৭ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
আমিনুল হক বলেন, ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ধৃত ব্যক্তিকে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
Leave a Reply